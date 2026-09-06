Checo Pérez explica otra mala tarde en la Fórmula 1: “Fue difícil, perdíamos mucho tiempo en las rectas”

Sergio Pérez no pudo pelear por los primeros lugares durante el Gran Premio de Italia y terminó en la decimoctava posición, en una carrera en la que el piloto mexicano identificó una clara desventaja de Cadillac frente a sus rivales.

Después de la carrera en el circuito de Monza, el tapatío explicó que la falta de velocidad en las rectas complicó sus posibilidades de luchar con los autos que tenía alrededor.

“Fue una carrera difícil para nosotros. Perdíamos mucho tiempo en las rectas, lo que hacía realmente difícil luchar con los coches que nos rodeaban”, manifestó Checo Pérez al final de la carrera.

El mexicano, nacido hace 36 años en Guadalajara, cuenta con seis victorias y 39 podios en Fórmula 1, además de una relación especial con Monza, donde consiguió dos segundos lugares.

Checo le decía adiós a Alex Albon cuando lo rebasó ???#ItalianGP pic.twitter.com/qCRnlQliop — Marie? (@ma_fe79) September 6, 2026

Cadillac espera solucionar su déficit de velocidad

El rendimiento del auto estadounidense fue más competitivo en las curvas, pero la diferencia en las zonas de alta velocidad terminó condicionando la actuación de Pérez.

“Nuestro ritmo en las curvas sí era más parecido al de los otros, así que era frustrante ver una diferencia tan grande en las rectas“, apuntó el piloto mexicano.

Checo considera que el equipo ya trabaja en soluciones que podrían permitirle a Cadillac mejorar su velocidad punta en las siguientes competencias.

“Deberíamos recibir nuevas partes que nos deberían ayudar en las rectas”, indicó el piloto tapatío.

La escudería estadounidense busca aprovechar las próximas actualizaciones para reducir una de las principales desventajas que mostró su monoplaza durante el Gran Premio de Italia.

Checo: “Estaba feliz con el balance pero perdíamos mucho por el drag. No tener la nueva ala trasera ni el nuevo motor nos comprometió. Espero tenerlos pronto.



Creo que Madrid será una buena oportunidad para nosotros.”#ItalianGP pic.twitter.com/SLTO9kHDjF — Marie? (@ma_fe79) September 6, 2026

Checo Pérez ya sabe lo que es subir al podio en Monza

El resultado de este domingo contrasta con los antecedentes de Checo Pérez en Monza. El mexicano ha conseguido subir dos veces al podio en el circuito italiano.

La primera llegó en 2012, cuando terminó segundo al volante de un Sauber. Once años después volvió a ocupar esa posición, esta vez como piloto de Red Bull.

Sin embargo, en su primera temporada con Cadillac, Pérez afrontó una jornada mucho más complicada y tuvo que conformarse con el decimoctavo puesto.

El mexicano confía en las mejoras de Cadillac

Pese al resultado en Italia, Pérez destacó el trabajo que está realizando el equipo para solucionar los problemas mostrados durante el fin de semana.

“El equipo se está esforzando al máximo para que todo esté en su sitio lo antes posible; así que ojalá que eso nos sitúe en una posición más fuerte con miras a las próximas carreras”, añadió.

El desarrollo del monoplaza será ahora uno de los principales focos de Cadillac, que espera que las nuevas piezas y el futuro propulsor Ferrari permitan dar un paso adelante en rendimiento.

Checo Pérez busca recuperar protagonismo en la Fórmula 1

El piloto mexicano llegó a Cadillac después de una trayectoria que incluyó seis victorias y 39 podios en la Fórmula 1, además de su subcampeonato mundial.

Pérez terminó segundo en el campeonato de pilotos hace tres años cuando competía para Red Bull, escudería con la que también contribuyó a conquistar dos campeonatos de constructores, en 2022 y 2023.

Ahora, su objetivo con Cadillac pasa por aprovechar la evolución del proyecto y convertir las mejoras previstas en resultados más competitivos durante las próximas carreras de la temporada.

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