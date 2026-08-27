Checo Pérez admite que sus últimas carreras han sido decepcionantes

La primera temporada de Cadillac en la Fórmula 1 no está avanzando al ritmo que esperaba Sergio “Checo” Pérez. El piloto mexicano reconoció que las últimas carreras han generado decepción dentro de la nueva escudería, principalmente por la falta de evolución que ha mostrado el monoplaza.

Durante una participación en el podcast oficial de la categoría, Beyond The Grid, Pérez explicó que el desarrollo del auto debería ser una de las principales prioridades de un equipo que acaba de incorporarse al campeonato.

“Creo que las últimas carreras han sido decepcionantes. Hay mucha decepción porque no hemos estado desarrollando el auto”, expuso Checo Pérez.

El mexicano consideró que Cadillac debe encontrar las razones que provocaron el estancamiento reciente y modificar su manera de trabajar para conseguir avances más constantes.

“Al ser un nuevo equipo es lo que deberíamos estar haciendo. No hemos estado mejorando y sentí que había un poco de estancamiento en las últimas carreras y es por eso que tuvimos que revisar las cosas sobre cómo estábamos haciendo todo”, agregó.

Cadillac busca reducir la diferencia con sus rivales

Pérez entiende que Cadillac todavía se encuentra en un proceso de aprendizaje debido a su condición de nueva escudería en la Fórmula 1, pero considera que ese proceso debe comenzar a reflejarse en la pista.

El objetivo para el piloto mexicano es que el equipo pueda desarrollar herramientas que le permitan acercarse progresivamente a las escuderías que actualmente tienen un mejor rendimiento.

“Quiero ver más progreso, cerrar la brecha con los equipos que están delante de nosotros y poder mezclarnos más con ellos en las carreras”, dijo Pérez en el mismo podcast.

La declaración refleja una de las principales necesidades de Cadillac en su temporada de debut: transformar el aprendizaje acumulado durante sus primeras carreras en una evolución concreta del monoplaza.

Checo Pérez pone la mira en la segunda mitad de 2026

Con la segunda parte de la temporada todavía por delante, Checo Pérez considera que los próximos meses serán importantes para determinar hasta dónde puede llegar Cadillac en su primer campeonato.

El piloto mexicano espera que las mejoras que se incorporen durante la segunda mitad de 2026 no solamente permitan elevar el rendimiento inmediato, sino también sentar las bases del proyecto para la próxima temporada.

“Quiero ver mucho más progreso, cerrar la brecha y creo que eso nos dará un impulso enorme para comenzar el próximo año”, dijo.

La evolución del monoplaza será, por tanto, uno de los principales puntos de atención para Cadillac durante el cierre de su primera campaña en la F1.

El reto de Cadillac para su primer año en la F1

La llegada de Cadillac al campeonato representa un proyecto nuevo dentro de la máxima categoría del automovilismo, por lo que el equipo todavía está construyendo procesos y adquiriendo experiencia en diferentes áreas.

Para Pérez, sin embargo, el aprendizaje no puede convertirse en una explicación permanente para la falta de avances. El mexicano quiere que el trabajo realizado fuera de la pista se traduzca en un auto capaz de competir cada vez más cerca de sus rivales.

La segunda mitad de 2026 será clave para comprobar si Cadillac consigue revertir el estancamiento que señala Checo y, al mismo tiempo, llegar a su segundo año con una base competitiva más sólida.

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