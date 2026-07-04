Checo Pérez pidió disculpas a Fernando Alonso por sacarlo de la pista en Silverstone

Sergio ‘Checo’ Pérez reconoció este sábado que ofreció disculpas a Fernando Alonso después del incidente que protagonizaron durante la actividad del Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone. El piloto mexicano, que fue sancionado con diez segundos por golpear con el alerón delantero de su Cadillac al monoplaza del español, aseguró que el contacto no tuvo mayores consecuencias porque el bicampeón del mundo “no perdió mucho tiempo” en la maniobra.

El tapatío afrontará una complicada carrera este domingo al partir desde la vigésima posición de la parrilla. Tras una jornada difícil en la clasificación, explicó que tanto el incidente con Alonso como la sesión de velocidad sirvieron para recopilar información que podría ayudar al equipo a mejorar su rendimiento durante la competencia.

“Empleamos la prueba sprint de la mañana como una oportunidad de aprendizaje después del percance con Fernando (Alonso). Le pedí disculpas por ello, pero, por fortuna, no perdió mucho tiempo en ese lance“, declaró Pérez al término de la actividad en el circuito británico.

El incidente entre Checo y Alonso ? pic.twitter.com/8OJ4WPAVDz — Javier Trejo Garay (@trejogaray) July 4, 2026

Checo confía en remontar pese a los problemas de clasificación

El mexicano también explicó que las modificaciones realizadas en el monoplaza antes de la clasificación terminaron afectando el comportamiento del vehículo en las curvas rápidas, una situación que condicionó su resultado.

“En la calificación tuve problemas con mi equilibrio en alta velocidad así que efectuamos muchos cambios y en uno de ellos algo pasó que me dejó sin agarre delantero en las secciones rápidas, algo que me perjudicó bastante”, comentó Pérez, quien regresó esta temporada a la Fórmula Uno después de permanecer un año fuera de la categoría. El piloto de Guadalajara acumula seis victorias, 39 podios y formó parte de los títulos de constructores obtenidos por Red Bull en 2022 y 2023.

A pesar de arrancar desde los últimos lugares, el mexicano considera que la carrera puede ofrecer oportunidades para avanzar posiciones. “Recogimos buena información para mañana y ojalá que podemos ser algo más fuertes en la carrera y meternos en la lucha de la zona media. Van a pasar muchas cosas, así que sólo tendremos que estar en el momento adecuado en el sitio justo ya que puede haber oportunidades”, afirmó.

Mientras Pérez intentará remontar desde el vigésimo puesto, Andrea Kimi Antonelli partirá desde la pole position tras marcar el mejor tiempo de la clasificación. El piloto de Mercedes, líder del campeonato con apenas 19 años, consiguió su quinta pole en la Fórmula Uno, todas obtenidas durante la presente temporada.

Charles Leclerc comenzará segundo con Ferrari, seguido por Lewis Hamilton. George Russell ocupará el cuarto lugar de la parrilla, mientras que Isack Hadjar y Lando Norris iniciarán desde la tercera fila. Más atrás aparecerán Max Verstappen y Oscar Piastri, con Arvid Lindblad y Liam Lawson completando los diez primeros lugares.

Carlos Sainz largará decimoquinto, Franco Colapinto lo hará desde el decimonoveno puesto y Fernando Alonso partirá vigésimo segundo en una prueba pactada a 52 vueltas sobre los 5.891 metros del histórico circuito de Silverstone.

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