Checo Pérez se va al parón de verano de la F1 con un abandono en Hungría y sin puntos en la temporada

Sergio “Checo” Pérez llegó al receso de verano de la Fórmula 1 sin poder cambiar el rumbo de una temporada complicada. El piloto mexicano abandonó este domingo el Gran Premio de Hungría después de sufrir una avería en la suspensión de su Cadillac cuando la carrera entraba en su fase final, resultado que lo dejó nuevamente fuera de los puntos antes de la pausa del campeonato.

La competencia en el Hungaroring reflejó las dificultades que ha enfrentado el tapatío durante todo el fin de semana. Tras salir desde el fondo de la parrilla, nunca logró acercarse a la pelea por posiciones y permaneció durante prácticamente toda la prueba entre los últimos lugares.

El retiro llegó en la vuelta 51, cuando la suspensión de la rueda izquierda se rompió sin que existiera contacto con otro monoplaza. Pérez consiguió mantener el control del MAC26, evitó impactarse contra el muro y condujo lentamente hasta el callejón de boxes, donde terminó oficialmente su participación.

Con este resultado, el mexicano firmó su cuarto abandono de la temporada y el segundo consecutivo, además de marcharse al descanso estival sin haber sumado puntos en el campeonato.

Un fin de semana cuesta arriba desde la clasificación

Las dificultades comenzaron antes de la carrera. Cadillac no logró responder al progreso mostrado por otros equipos con sus recientes actualizaciones, situación que dejó a Pérez condenado a ocupar las últimas posiciones de la parrilla de salida.

El mexicano arrancó con neumáticos de compuesto medio e intentó ganar terreno en las primeras vueltas, pero la falta de ritmo impidió cualquier avance significativo. Desde el inicio quedó ubicado en el puesto 22 y pasó buena parte de la competencia sin posibilidades reales de remontar.

Su único progreso llegó en la octava vuelta, cuando Lance Stroll ingresó a boxes para sustituir sus neumáticos blandos por medios. Esa detención permitió que Pérez ascendiera temporalmente una posición y abandonara por algunos giros el último lugar.

Sin embargo, la situación cambió poco después. Stroll recuperó la posición sin mayores inconvenientes, mientras el resto del pelotón continuó ampliando la diferencia respecto al piloto mexicano.

Durante la novena vuelta, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) informó que investigaría un incidente relacionado con el procedimiento de salida del coche de Pérez. El organismo anunció que el caso sería revisado una vez finalizara la carrera, aunque el piloto no llegó a completar las 66 vueltas previstas.

Final from Hungary.



Investigations into both early retirement cases are currently underway. pic.twitter.com/gSRdzEQiMu — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) July 26, 2026

La avería puso fin a otra carrera complicada

Antes del abandono, Pérez había escalado nuevamente hasta la posición 21 gracias al retiro de su compañero de equipo, Valtteri Bottas, quien también dejó la competencia por problemas mecánicos.

Aun así, el panorama no mejoró para el mexicano, que permaneció sin opciones de acercarse al resto de los competidores.

La carrera terminó definitivamente para él en la vuelta 51, cuando la suspensión de la rueda izquierda cedió de manera repentina. La avería ocurrió sin que existiera contacto con otro automóvil, obligándolo a detener su participación.

El abandono puso punto final a un fin de semana complejo para Cadillac y para Pérez, quien no encontró el rendimiento necesario para abandonar la parte baja de la clasificación.

Con el Gran Premio de Hungría concluido, la Fórmula 1 entra ahora en el tradicional parón de verano hasta el fin de semana del 23 de agosto, mientras el piloto mexicano buscará aprovechar el receso para intentar cambiar la dinámica de una campaña marcada por las dificultades mecánicas y los resultados adversos.

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