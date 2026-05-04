Presidente de la FIA dice que extrañará a Verstappen si se retira pero “la F1 siempre permanecerá

La posibilidad de una salida anticipada de Max Verstappen volvió a instalarse en el entorno de la Fórmula 1 y generó reacción inmediata desde la dirigencia. Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, abordó el tema durante el Gran Premio de Miami y dejó en claro que, aunque el piloto neerlandés representa una figura clave, el campeonato seguirá su curso en cualquier escenario.

“Si se va, lo extrañaremos, pero el deporte seguirá adelante”, afirmó el dirigente. “Muchas estrellas van y vienen, pero la Fórmula 1 siempre permanecerá. La FIA siempre permanecerá.”

Sus declaraciones se producen en medio de los comentarios recientes del propio Verstappen, quien ha manifestado dudas sobre su continuidad debido a los cambios técnicos previstos para 2026.

El piloto de Red Bull ha cuestionado el enfoque de los nuevos monoplazas, especialmente por la mayor dependencia de la energía eléctrica y las limitaciones que esto implica en pista. Durante el receso de cinco semanas que vivió la categoría —tras la suspensión de las carreras en Baréin y Arabia Saudí por el conflicto en Irán— la FIA introdujo ajustes en la normativa de unidades de potencia, incorporando opiniones de los pilotos.

Aun así, Verstappen considera que las modificaciones no son suficientes. “Aún no es lo que necesitamos para poder ir al máximo. Es complicado lograr que todos estén de acuerdo”, señaló. “Solo espero que para el próximo año podamos hacer cambios realmente grandes, muy grandes. Como dije, es un pequeño ajuste, pero necesita ser mucho más que eso, sin duda.”

Posturas dentro del paddock y posibles regresos

Desde la FIA, el análisis no se limita a lo técnico. Ben Sulayem comentó que recientemente tuvo una conversación positiva con el piloto, a quien elogió por su estilo y mentalidad. También deslizó dudas sobre la posibilidad real de un retiro inmediato. “Pero lo que dice, ¿es realmente lo que quiere hacer? Yo no… realmente no lo creo.”

Mientras tanto, en lo deportivo, Verstappen continúa compitiendo. En la clasificación del Gran Premio de Miami obtuvo el segundo lugar y expresó sensaciones más favorables con el rendimiento del coche. “Ya no siento que soy un pasajero dentro del auto”, dijo tras la sesión.

El presidente de la FIA también se refirió a otro nombre relevante en el paddock: Christian Horner. El exdirector de Red Bull, despedido en julio del año pasado tras dos décadas en el cargo, podría regresar en el futuro según Ben Sulayem. “Hablo con él regularmente”, explicó. “Y siento que volverá.”

Horner estuvo al frente del equipo desde su llegada como constructor en 2005, periodo en el que acumuló ocho títulos de pilotos. Su eventual retorno, sumado al debate sobre el futuro de Verstappen, mantiene en movimiento la conversación dentro de la Fórmula 1 en un momento de cambios reglamentarios y ajustes estructurales.

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