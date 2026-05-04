Checo Pérez lamenta su resultado en el GP de Miami: “Esperaba más, sinceramente”

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez cerró un complicado fin de semana en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 2026, donde terminó en la posición 16 sin posibilidades reales de pelear por puntos con Cadillac, escudería debutante en la categoría y que fungía como local este fin de semana.

Checo Pérez reconoce frustración tras el GP de Miami

Tras la carrera, Sergio Pérez fue claro sobre sus sensaciones luego de otro resultado discreto en la temporada:

“Esperaba más, sinceramente, este fin de semana, pero creo que vamos en la dirección correcta y lo importante será seguir ahí”, dijo el piloto mexicano a los medios al concluir la carrera.

Sin embargo, a pesar del resultado, el tapatío defendió su nivel individual en pista: “Estoy contento y satisfecho con mi actuación. Creo que estoy manejando en un gran nivel”, acotó.

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Cadillac no despega en la Fórmula 1

El arranque de temporada para Sergio Pérez con Cadillac ha sido complicado. En cuatro carreras disputadas, el mexicano aún no logra sumar puntos, siendo su mejor resultado un puesto 15 en China.

La situación también afecta a su compañero Valtteri Bottas, quien tampoco ha logrado meterse en la zona de puntos y terminó 18° en Miami.

El principal problema: degradación de neumáticos

Uno de los factores que ha limitado el rendimiento de Cadillac en la Fórmula 1 ha sido el desgaste de neumáticos, un aspecto que el propio Sergio Pérez señaló como clave: “Tenemos que trabajar mucho para poder progresar”, reconoció el piloto mexicano.

Desde su punto de vista, la falta de ritmo en tandas largas también ha impedido que el equipo compita en igualdad de condiciones frente al resto de la parrilla.

Checo and Valtteri both start on the medium as does everyone else.



An unpredictable race upcoming anything can happen👊 pic.twitter.com/cXlkzw0ExC — Cadillac F1 News (@CadillacF1News_) May 3, 2026

Duelo con Fernando Alonso, lo rescatable del fin de semana

En medio de una carrera complicada, uno de los momentos destacados para Sergio Pérez fue su enfrentamiento en pista con Fernando Alonso, aunque sin puntos en disputa.

Sobre ese duelo, el mexicano comentó: “Pelear con el español siempre es bueno, porque es agresivo pero muy limpio”, concluyó.

❤️‍🩹 Checo Pérez: "Espero que el Aston Martin no mejore muy rápido para seguir divirtiéndome con Fernando"



"Fernando tiene un gran 'racecraft' y es muy limpio. Pelear con él siempre es muy divertido porque es superagresivo y superinteligente"



"Sabes que cuando se aleja, algo está… pic.twitter.com/NCuf9fDojZ — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) May 3, 2026

Checo Pérez, bajo presión en la temporada 2026

El presente de Sergio Pérez en la Fórmula 1 2026 genera dudas, especialmente tras su regreso al campeonato luego de un año fuera.

Aunque el piloto asegura estar en buen nivel, los resultados con Cadillac aún no acompañan. La siguiente carrera será clave para cambiar la dinámica y comenzar a sumar puntos en el campeonato.

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