Checo Pérez asumió responsabilidad por choque con Valtteri Bottas en China

El Gran Premio de China dejó un resultado complicado para Sergio “Checo” Pérez, quien terminó en la posición 15 tras un incidente con su compañero de equipo, Valtteri Bottas. Al finalizar la carrera, el piloto mexicano reconoció públicamente su responsabilidad en el contacto que marcó su desempeño en la segunda prueba del campeonato mundial de Fórmula 1 de la temporada 2026.

Pérez explicó que el choque ocurrió cuando intentó aprovechar un espacio en pista que finalmente resultó insuficiente. El movimiento terminó afectando su propia carrera y condicionó su resultado final en Shanghái.

“Tuve toda la culpa”, declaró el mexicano al referirse al incidente ocurrido durante la competencia.

El piloto de Cadillac describió el momento en el que decidió intentar la maniobra y cómo terminó desarrollándose la acción en pista.

💥 ¡CHECO PÉREZ Y VALTTERI BOTTAS SE CHOCAN! 💥



Increíble la colisión entre los compañeros de Cadillac en la primera vuelta del GP de China 🤦‍♂️ ❌



El mexicano hizo trompo y ahora larga décimo séptimo 😰



*La FIA investiga el incidente pic.twitter.com/boXlczS2W7 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 15, 2026

“Vi el hueco y fui a por él. Pero al verlo, obviamente, Valtteri no tenía más sitio. (…) Afortunadamente, no pasó nada grave”, señaló.

El contacto entre ambos pilotos no provocó consecuencias físicas ni daños mayores para los involucrados, aunque sí tuvo impacto en el resultado del mexicano. “Lamentablemente, me costó la carrera“, añadió Pérez.

Una carrera marcada por incidentes y abandonos

El ganador de la carrera en China fue el italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, quien se convirtió en uno de los protagonistas del fin de semana.

Antonelli, que un día antes había conseguido la pole position y se había convertido en el poleman más joven de la historia del campeonato, logró mantener el ritmo para asegurar la victoria en la carrera principal.

El podio se completó con su compañero de equipo, el británico George Russell, en el segundo lugar, y con Lewis Hamilton, de Ferrari, en la tercera posición.

Por detrás de ellos finalizaron Charles Leclerc en cuarto lugar, Oliver Bearman en quinto y Pierre Gasly en la sexta posición.

También sumaron puntos Liam Lawson, Isack Hadjar, Carlos Sainz y Franco Colapinto, quienes cerraron el grupo de los diez primeros.

La carrera no tuvo el mismo desenlace para todos los pilotos hispanohablantes de la parrilla. Fernando Alonso abandonó después de completar 35 vueltas, mientras que Pérez terminó en el puesto 15, último entre los pilotos que lograron finalizar la prueba.

Lo que viene para el campeonato

La cita de Shanghái representó la segunda parada del calendario de la Fórmula 1 en 2026 y la primera del año con el formato que incluye carrera al esprint. Esa prueba corta se disputó el sábado y fue ganada por George Russell.

Tras la carrera en China, el campeonato continuará su recorrido internacional con la siguiente competencia programada en Japón.

Los pilotos volverán a competir el 29 de marzo en el circuito de Suzuka, sede del Gran Premio de Japón.

Posteriormente habrá una pausa prolongada en el calendario. Las carreras previstas en Baréin y Arabia Saudí, programadas para el 12 y el 19 de abril respectivamente, fueron canceladas en las fechas originales debido al conflicto en Medio Oriente.

Con ese cambio, la siguiente cita del campeonato después de Japón será el Gran Premio de Miami, programado para el 3 de mayo.

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