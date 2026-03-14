Verstappen vuelve a criticar su auto: “Me cuesta hasta dar una vuelta”

El rendimiento del monoplaza de Red Bull volvió a ser motivo de frustración para Max Verstappen durante las actividades del Gran Premio de China. El piloto neerlandés terminó en la octava posición en la sesión de clasificación disputada en Shanghái, un resultado que reflejó las dificultades que, según explicó, ha experimentado desde que comenzó a manejar el coche este fin de semana.

La jornada dejó al cuatro veces campeón del mundo lejos de los puestos de cabeza. Después de completar la clasificación, Verstappen expresó su desconcierto respecto al comportamiento del vehículo.

“No sé lo que da el coche, me cuesta hasta dar una vuelta”, declaró el piloto en una entrevista con DAZN al analizar su desempeño tras la sesión.

Las complicaciones no han sido puntuales. Desde las primeras actividades del fin de semana en el circuito chino, el neerlandés se ha mantenido en posiciones similares, lo que evidencia la falta de consistencia que ha señalado en repetidas ocasiones.

Durante los únicos entrenamientos libres del evento, también finalizó en la octava posición. Más tarde, en la clasificación para la carrera sprint, se ubicó noveno y quedó fuera de los puntos por un margen mínimo.

Problemas de agarre y equilibrio marcan el fin de semana

El piloto explicó que la conducción del monoplaza ha sido particularmente complicada debido a problemas de equilibrio y agarre. Según describió, la respuesta del vehículo cambia constantemente entre una curva y otra, lo que dificulta mantener un ritmo competitivo.

“En una vuelta piensas que haces una buena curva y en la siguiente parece una curva totalmente distinta. No es nada fácil pilotarlo”, comentó.

Verstappen también señaló que estas dificultades han estado presentes desde el primer momento en que se subió al coche durante el fin de semana en Shanghái.

“El coche está fuera de la ventana desde la primera vuelta en que me subí a él. No es nada agradable”, explicó el piloto, conocido como “Mad Max”.

Ante este panorama, el actual campeón del mundo no mostró grandes expectativas respecto a una posible remontada durante la carrera principal. “No (espero) mucho, acabar séptimo u octavo, quizá”, afirmó cuando fue consultado sobre lo que espera del domingo.

El contexto del Gran Premio de China

La cita de Shanghái representa la segunda parada del campeonato y también la primera del calendario en celebrarse con el formato especial que incluye carrera al esprint.

Esa competencia corta se disputó durante la mañana del sábado y fue ganada por el británico George Russell, piloto de Mercedes.

La carrera principal del Gran Premio de China se celebrará este domingo. Los pilotos deberán completar 56 vueltas al circuito para cubrir un recorrido total de 305,3 kilómetros.

Posteriormente, el campeonato se trasladará al circuito de Suzuka, sede del Gran Premio de Japón, que se disputará el próximo 29 de marzo.

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