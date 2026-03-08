George Russell gana el primer Gran Premio de la temporada de Fórmula 1 en Australia

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzó con un resultado contundente en el circuito de Albert Park, en Melbourne. El británico George Russell, al volante de Mercedes, se quedó con la victoria en la primera carrera del calendario tras partir desde la pole position y completar una actuación dominante que terminó con un doblete para su escudería.

El italiano Andrea Kimi Antonelli finalizó en el segundo puesto, lo que permitió a Mercedes ocupar las dos primeras posiciones del podio. El tercer lugar fue para Charles Leclerc, de Ferrari, quien protagonizó una intensa disputa por el liderato durante los primeros compases de la carrera.

Para Russell, el triunfo representa la sexta victoria de su trayectoria en la Fórmula 1. También marca la primera vez que lidera el campeonato de pilotos y la primera ocasión desde 2021 en que Mercedes inicia una temporada con una victoria, logro que en ese entonces consiguió Lewis Hamilton.

“Gran batalla al principio, muy feliz de cruzar la meta en primero”, expresó Russell tras bajar del monoplaza en la entrevista posterior a la carrera.

Durante las primeras vueltas, el panorama fue diferente al resultado final. Ferrari mostró un arranque explosivo gracias a su sistema de salida, impulsado por un diseño de turbo que permite una aceleración más efectiva. Charles Leclerc aprovechó esa ventaja para tomar el primer lugar desde la salida, mientras Hamilton escalaba posiciones hasta colocarse tercero.

El monegasco mantuvo la punta durante 28 vueltas, protagonizando un duelo constante con Russell. Ambos pilotos intercambiaron el liderato hasta en siete ocasiones durante los primeros nueve giros, lo que convirtió ese tramo inicial en uno de los momentos más intensos de la jornada.

Estrategia y resistencia marcaron el desenlace en Melbourne

Con el paso de las vueltas, el ritmo de carrera y las decisiones estratégicas comenzaron a inclinar la balanza. Mercedes aprovechó mejor las ventanas de parada en pits, mientras Ferrari no capitalizó dos periodos de Virtual Safety Car que pudieron haber cambiado el rumbo del duelo por la victoria.

Una vez completadas las paradas, Russell abrió una ventaja que ya no volvería a perder.

Lewis Hamilton terminó cuarto y confirmó que Ferrari fue el único equipo capaz de mantenerse relativamente cerca del ritmo impuesto por Mercedes. Lando Norris cruzó la meta en quinta posición, mientras que Max Verstappen protagonizó una remontada notable desde el último lugar de la parrilla para finalizar sexto.

La carrera estuvo marcada por numerosos incidentes. Seis autos abandonaron: dos incluso antes de iniciar la competencia y otros cuatro durante el desarrollo de la prueba. Solo los siete primeros clasificados lograron terminar en la misma vuelta que el líder.

Entre los pilotos que lograron completar la carrera destacó Sergio “Checo” Pérez, quien finalizó en el puesto 16 al volante del Cadillac en lo que fue la primera participación oficial de la escudería en la Fórmula 1. Aunque terminó tres vueltas detrás del líder, el mexicano logró llevar el auto hasta la bandera a cuadros.

“Es bueno completar la primera carrera, todo es a cuestión de tiempo, grandes pasos pronto“, respondió Pérez.

Tras esta primera cita del campeonato, Russell encabeza la clasificación de pilotos con 25 puntos, seguido por Antonelli con 18 y Leclerc con 15. En el campeonato de constructores, Mercedes se coloca en la cima con 43 unidades, mientras Ferrari ocupa el segundo lugar con 27.

