Verstappen criticó nuevos autos y normas de la F1: “Nunca había experimentado algo así”

La primera clasificación de la temporada 2026 de Fórmula 1 dejó un panorama claro en el Gran Premio de Australia: Mercedes comenzó el campeonato con dominio y ocupará la primera fila de salida en el circuito de Albert Park. George Russell consiguió la pole position tras ser el más rápido de la sesión, mientras que su compañero Kimi Antonelli completó el 1-2 del equipo de Brackley.

El resultado no sorprendió dentro del paddock. Desde antes del inicio del campeonato ya se anticipaba que la escudería alemana tendría un fuerte arranque en esta nueva etapa del reglamento híbrido. En el pasado, cuando la categoría introdujo los motores híbridos en 2014, Mercedes logró una ventaja técnica que se reflejó en una larga etapa de éxitos, con siete campeonatos de pilotos: seis de Lewis Hamilton y uno de Nico Rosberg.

Ahora, con un reglamento que vuelve a dar mayor peso a la parte eléctrica, las expectativas apuntaban nuevamente hacia el mismo equipo.

Mientras Mercedes celebraba la pole, la sesión dejó también momentos complicados para algunos de los nombres más conocidos de la parrilla.

Un sábado complicado para Verstappen y Checo

Uno de los episodios más llamativos ocurrió durante la Q1, cuando Max Verstappen sufrió un choque que lo obligó a abandonar la clasificación. El piloto de Red Bull perdió el control de su monoplaza al final de la recta principal tras un bloqueo inesperado del eje trasero.

“Solo pisé los frenos y de repente el eje trasero quedó completamente bloqueado de la nada. Así que no sé por qué sucedió eso o cómo sucedió. Nunca había experimentado algo así en mi carrera, que el eje trasero se bloquee. Por supuesto que no puedes evitar eso a esa velocidad”, explicó el cuatro veces campeón del mundo ante los micrófonos de la F1.

El neerlandés, que arrancará desde la vigésima posición, también cuestionó los nuevos autos y las normas introducidas para la temporada 2026, señalando que han modificado la forma de conducir. Según dijo, los cambios “van en contra de tus instintos como pilotos”.

Tras el impacto, Verstappen fue trasladado al centro médico para realizarse revisiones y radiografías en las manos. Más tarde tranquilizó sobre su estado físico. “Sí, estoy bien. Solo es como un poco gracioso cuando golpeas algo, pero todo está bien ahora. Solo tuve que hacerme unas radiografías para ver si mis manos estaban bien, pero no tengo ninguna fractura”.

El piloto de Red Bull también describió el momento del accidente y aseguró que todavía debe analizarse qué ocurrió. “Todavía no he mirado qué falló. Nunca me había pasado algo así. Estaba frenando y, de repente, se bloqueó todo el eje trasero, y eso a esa velocidad es imposible de arreglar. A ver qué hacemos mañana”.

La clasificación también marcó el regreso del mexicano Sergio “Checo” Pérez tras un año fuera de la Fórmula 1. En su primera sesión de qualy con Cadillac, el tapatío no logró avanzar más allá de la Q1 y partirá desde la posición 18 en la carrera del domingo.

