Checo Pérez revela las razones por las que volverá a la Fórmula 1

Este 6 de marzo se desarrollarán las primeras prácticas libres del Gran Premio de Australia, el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Sergio Pérez volverá a competir en el máximo nivel automovilístico. Checo explicó las razones de su regreso con Cadillac.

En la temporada 2026 Sergio Pérez se encontrará con varios cambios. Los monoplazas ahora son más ligeros, con aerodinámica activa y una parrilla de salida más congestionada con la llegada de Cadillac y Audi. El Checo explicó las razones por las que retomará su participación en la F1 después de su paso por Red Bull Racing.

“Ellos (mis hijos) lo son todo para mí. La familia es lo más importante y la clave principal de este regreso (?) Siempre soñé con que mis hijos me vieran correr, especialmente durante esta última etapa de mi carrera”, dijo el expiloto de Red Bull para Fox Sports.

"LO SON TODO PARA MÍ" 🏎️🇲🇽💖#CentralFOX | Checo Pérez reveló que su familia fue la principal razón de su vuelta a la F1 y que siempre soñó con que sus hijos lo vieran correr.



🗣️ "La familia es lo más importante. Son la clave de este regreso".



Vía GQhttps://t.co/twWvgk8Uht pic.twitter.com/REE6jKnilD — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 2, 2026

Sergio Pérez tiene cuatro hijos. El primero es Sergio Pérez Jr. (ocho años), la segunda es Carlota Pérez (seis años), el tercero es Emilio Pérez (tres años) y la más pequeña de todos es Olivia Pérez (dos años). Todos ellos son parte de la motivación del regreso del pilito mexicano.

Compañero en Cadillac

Sergio Pérez asumió ser uno de los pilotos estelares de Cadillac en esta nueva incursión en la Fórmula 1. Su compañero de equipo será Valtteri Bottas. El veterano piloto finlandés de 36 años tiene una buena experiencia en el circuito con grandes escuderías como Red Bull y Mercedes.

“Tengo la suerte de contar con Valtteri, uno de los compañeros más rápidos que hay en este deporte. Con él tenemos una gran referencia; es uno de los pilotos más veloces de la Fórmula 1, y su historial lo demuestra”, agregó.

Sergio Pérez buscará seguir inflando sus registros en la Fórmula 1. El piloto mexicano tiene 1 subcampeonato de pilotos, 39 podios, 6 victorias, 3 pole position en 14 temporadas en la máxima categoría.

Sigue leyendo:

– Cadillac y Checo Pérez presentan el auto con el que participarán en la Fórmula 1

– Valteri Bottas elogia a Checo Pérez y vaticina hacer “un buen equipo” en Cadillac

– Concluye en secreto el primer día de ensayos de F1, ¿cómo le fue a Checo Pérez?

– Cadillac felicita a Checo Pérez por su cumpleaños y lo muestra vistiendo la nueva camiseta de la escudería