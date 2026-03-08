Checo Pérez volvió a la F1 en una carrera “aburrida”

El inicio de la temporada de Fórmula 1 no resultó sencillo para Sergio “Checo” Pérez. El piloto mexicano terminó en la posición 16 durante el Gran Premio de Australia, la primera carrera del campeonato, en una jornada marcada por dificultades técnicas y adaptación a su nuevo equipo, Cadillac.

El tapatío logró completar la competencia, aunque cruzó la meta tres vueltas detrás del líder. Aun así, el hecho de haber terminado la carrera fue uno de los aspectos que el propio piloto destacó tras la prueba, especialmente considerando que la escudería estadounidense disputa su primera campaña en la categoría.

Después de la carrera, Pérez habló sobre los desafíos que enfrentó al manejar el nuevo monoplaza y a las complicaciones que surgieron durante la competencia. Una de las principales dificultades estuvo relacionada con el comportamiento de la batería del auto.

“No entiendo nada, no entiendo nada, la verdad que cambia todas las vueltas, súper complicado. De repente llegaba a la curva 3 sin nada de batería y de repente llegaba con 30 kilómetros de velocidad más rápido. Si no, me hubiera dormido de lo aburrido que fue la carrera”, dijo a ESPN.

Un proceso de adaptación para el piloto y el nuevo equipo

El regreso de Pérez a la Fórmula 1 después de un año fuera también ha implicado un proceso de adaptación. El propio piloto reconoció que la categoría ha cambiado y que el entorno competitivo es distinto al que conocía anteriormente.

“Es una Fórmula 1 muy diferente a lo que estaba acostumbrado y bueno, la verdad es que lo más positivo del día yo creo que fue haber esquivado a Lawson en la arrancada. Iba detrás de Franco y cuando vi que Franco se iba al muro fui detrás de él, porque no veía adelante, solo vi que se iba, dije, ‘algo pasó adelante’; pero bueno, haberlo esquivado fue importante porque la arrancada con esos autos es increíble la velocidad que llegas”, explicó.

Durante esa maniobra inicial, Pérez logró evitar un incidente en los primeros metros de la carrera, algo que él mismo consideró clave para poder continuar en competencia. Las salidas, señaló, se han vuelto especialmente exigentes debido al nivel de velocidad que alcanzan los autos actuales.

Más allá del resultado en Melbourne, el piloto mexicano también habló sobre el momento que atraviesa Cadillac dentro de la Fórmula 1. Al tratarse de un equipo nuevo, el proceso de aprendizaje y desarrollo forma parte del inicio de la temporada.

“Tenemos el tiempo encima, creo que como equipo tenemos que poner un plan inmediatamente para ver qué sigue, porque tenemos mucho que encontrar, la temporada apenas empieza, pero sabemos que en Fórmula 1 el tiempo es el peor enemigo que hay”, reflexionó el tapatío.

Pérez también resaltó el valor de haber completado la carrera como parte del crecimiento del equipo.

“Fue positivo haber terminado la carrera. Creo que, como equipo nuevo, todos los procedimientos que tuvimos que haber hecho, es lo más positivo del día, haber terminado. Y bueno, a partir de ahora, lo importante para nosotros es la progresión”.

La siguiente cita del campeonato se disputará en China el próximo 15 de marzo.

