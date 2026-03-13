F1 cancelará dos grandes premios por crisis en Medio Oriente

La Fórmula 1 se prepara para anunciar la cancelación de dos carreras previstas en Medio Oriente debido al agravamiento del conflicto armado en la región. La decisión, que aún espera confirmación oficial, afectará a los grandes premios programados en Baréin y Arabia Saudita, incluidos en el calendario de abril.

La determinación sería comunicada durante el fin de semana del Gran Premio de China en Shanghái, según adelantó ESPN. Según lo previsto en el calendario original, la competencia en Baréin debía disputarse el 12 de abril en el circuito de Sakhir, mientras que la carrera en Arabia Saudita estaba programada para el 19 de abril en Yeda.

Las dos citas forman parte del inicio de la temporada internacional del campeonato, pero la situación geopolítica en Medio Oriente llevó a que las autoridades de la Fórmula 1 y la FIA siguieran de cerca el desarrollo de los acontecimientos antes de tomar una decisión definitiva.

En las últimas semanas, el conflicto se intensificó. Irán continuó con ataques contra Dubái y Baréin, mientras que Estados Unidos e Israel mantuvieron operaciones militares contra la República Islámica.

Ante ese contexto, Liberty Media, empresa que posee los derechos comerciales de la Fórmula 1, y la FIA evaluaron diferentes escenarios para el calendario.

Formula 1's Grands Prix in Bahrain and Saudi Arabia in April are set to be called off this weekend due to the conflict in the Middle East, reducing the 2026 season to 22 races 🚨 pic.twitter.com/XCY0wvI5Ad — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) March 13, 2026

Cambios en el calendario y consecuencias para otras categorías

La cancelación de las carreras no implicará la incorporación de nuevas sedes para reemplazarlas. En un primer momento se mencionó la posibilidad de que circuitos como Imola o Portimao asumieran esas fechas, pero finalmente esa alternativa no prosperará.

De confirmarse la medida, el calendario de la Fórmula 1 quedará reducido a 22 carreras.

Además, el ajuste provocará una pausa prolongada en la temporada. El campeonato pasará cinco semanas sin actividad entre el Gran Premio de Japón, previsto para el 29 de marzo, y el Gran Premio de Miami, programado para el 3 de mayo.

La Fórmula 2 tenía programadas sesiones de pruebas en Baréin los días 25, 26 y 27 de este mes, mientras que su calendario contemplaba carreras tanto en Baréin como en Arabia Saudita. Con la suspensión de ambas fechas, la temporada de esta categoría pasará de 14 a 12 eventos.

La Fórmula 3 también se verá afectada por los cambios. Inicialmente tenía prevista una competencia en Baréin, pero con la cancelación el calendario quedará reducido de 12 a 11 fechas.

En ambos casos, las actividades no se reanudarán hasta el primer fin de semana de junio, cuando las categorías regresen a la pista en el circuito de Mónaco.

Mientras se espera la confirmación oficial, los equipos ya han comenzado a ajustar su planificación logística. Parte del material de las escuderías permaneció en Melbourne después del Gran Premio de Australia, a la espera de la decisión final sobre las carreras en Medio Oriente.

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