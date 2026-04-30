Checo Pérez anuncia paquete de mejoras para el debut de Cadillac en casa en el GP de Miami

El Gran Premio de Miami 2026 marcará un momento clave para Sergio “Checo” Pérez y el equipo Cadillac de la Fórmula 1, que debutan como locales con un ambicioso paquete de actualizaciones para competir el próximo fin de semana.

Checo Pérez apunta a cerrar la brecha en la Fórmula 1

Tras un inicio de temporada con avances progresivos, Checo Pérez confía en que las mejoras del monoplaza permitan dar un salto competitivo en Miami.

“Después de la carrera en Japón, estoy encendido para volver a la pista, particularmente después de este descanso. Tuvimos un gran progreso en las primeras tres carreras y la actualización que traemos a Miami nos ayudará a dar otro paso adelante“, afirmó Checo Pérez en entrevista para Motorsport.

“El objetivo es cerrar la brecha con los equipos de adelante y luchar por posiciones. Si podemos hacer eso, generaremos aún más impulso y confianza para esta parte tan ocupada del año. Ser parte del Cadillac es un verdadero placer; es un equipo con grandes ambiciones y un camino claro para realizarlas”, acotó.

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Cadillac vive su primera carrera en casa

El GP de Miami representa mucho más que una fecha en el calendario para Cadillac F1, ya que será su primera carrera como locales en la Fórmula 1.

Dan Towriss, CEO del equipo, destacó la relevancia del evento: “Correr en casa por primera vez es un hito importante para este equipo y algo que hemos estado esperando durante mucho tiempo. Hay mucho orgullo en representar a los Estados Unidos como el equipo americano, especialmente frente a nuestros propios aficionados. Entendemos lo que eso significa y estamos enfocados en presentarnos y cumplir para ellos”.

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General Motors resalta el impacto del GP de Miami

Desde la directiva de General Motors, el evento también es visto como un momento clave para la marca dentro del automovilismo.

Mark Reuss, presidente de la compañía, señaló: “Nuestro primer Gran Premio en los Estados Unidos es un momento trascendental para Cadillac y General Motors. Será una experiencia especial para el equipo correr en suelo patrio en Miami esta semana, y esperamos con ansias toda la emoción dentro y fuera de la pista”.

Las mejoras técnicas de Cadillac para Miami

El equipo ha trabajado intensamente tras el GP de Japón, afinando detalles en sus instalaciones de Charlotte y Silverstone.

El director del equipo, Graeme Lowdon, confirmó la introducción de un paquete importante de actualizaciones: “Construimos un fuerte impulso durante las tres primeras rondas de la temporada. Aprovechando esto, introduciremos múltiples mejoras este fin de semana”.

Entre los cambios destacan nuevos alerones delanteros, un rediseño del suelo y ajustes en los frenos traseros, elementos clave para mejorar el rendimiento del monoplaza.

Con estas mejoras, Checo Pérez y Cadillac F1 buscan acercarse a la zona de puntos y consolidar su progreso en la Fórmula 1.

El GP de Miami 2026 será una prueba determinante para medir el verdadero alcance del proyecto y su capacidad de competir frente a equipos consolidados.

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