Messi se robó la atención en la antesala del GP de Miami

La previa del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 tuvo un protagonista inesperado fuera de la pista. Lionel Messi asistió como invitado al evento y recorrió el paddock, donde visitó distintos equipos, interactuó con pilotos y llegó a subirse al monoplaza de Mercedes, generando un fuerte impacto en el ambiente a horas del inicio de la carrera.

El futbolista argentino recorrió varias zonas del circuito acompañado por su familia. Su paso incluyó visitas a distintos equipos, entre ellos Mercedes, donde tuvo acceso al monoplaza de Andrea Kimi Antonelli, actual líder del campeonato. Incluso se sentó al volante del vehículo, en una escena que rápidamente se replicó en transmisiones y redes sociales.

Mira quien llegó a alentar a Franco Colapinto. El más grande de todos los tiempos. Que foto se viene!!! pic.twitter.com/nwiV3RmtOf — 𝐉𝐃 (@JuannDis) May 3, 2026

La actividad del día también contó con otros invitados de alto perfil como Rafael Nadal, Jon Rahm y Shaquille O’Neal, aunque la atención se centró principalmente en el capitán de la selección argentina. Su presencia alteró la rutina habitual del paddock, con cámaras, fotógrafos y personal de seguridad concentrándose en cada uno de sus movimientos.

El argentino también había pasado por el box de Audi, otra de las marcas presentes en el evento.

Messi surely loving every second of his F1 experience for the first time 🏎️🇦🇷 pic.twitter.com/dVAep7XdQm — We Are Messi 🔟 (@WeAreMessi) May 3, 2026

El encuentro argentino con Franco Colapinto

El recorrido incluyó una parada especial en Alpine. Allí, Messi se reunió con Franco Colapinto, representante argentino en la parrilla, quien iniciará la carrera desde el octavo lugar. Ambos compartieron junto a sus familias y el piloto incluso invitó a su pareja a sumarse al momento.

¡QUÉ FOTO! ¡QUÉ ENCUENTRO! ¡Lionel Messi y su familia junto a FRANCO COLAPINTO!



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Durante ese encuentro, Messi explicó el motivo de su visita. “Estoy disfrutando con la familia y viviendo esta experiencia por primera vez y quería saludar a Franco también”, dijo en declaraciones a ESPN.

No fue la primera vez que coincidieron en la semana. Días antes, ya habían compartido un encuentro en el campo de entrenamiento del Inter de Miami, en una reunión organizada por YPF en la que también participó Rodrigo De Paul.

El Gran Premio de Miami marca la cuarta cita del calendario de Fórmula 1 y la primera desde la carrera disputada en Suzuka, Japón, en marzo. Las fechas previstas en Baréin y Arabia Saudí no se realizaron debido al conflicto en Irán.

La aparición de Messi en el circuito se dio apenas un día después de la derrota de Inter Miami por 3-4 ante Orlando City, en un partido en el que su equipo dejó escapar una ventaja de 3-0 y recibió el gol decisivo en tiempo añadido.

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