Gran Premio de Miami: Kimi Antonelli gana; Checo Pérez y Cadillac se quedan sin puntos en casa

El italiano Andrea Kimi Antonelli confirmó su gran momento en la temporada 2026 de la Fórmula 1 al llevarse el triunfo en el Gran Premio de Miami, disputado en el circuito alrededor del Hard Rock Stadium. Con este resultado, el piloto de Mercedes se consolida como líder del campeonato, mientras que los pilotos Sergio Pérez y Valtteri Bottas, de Cadillac, quienes fungían como locales, se quedaron sin puntos en la competencia al terminar fuera del Top 10.

KIMI ANTONELLI WINS IN MIAMI!! 👏🏆



Against the odds, what a magnificent drive from the @MercedesAMGF1 driver! 🙌#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/BgrAgPVHbB — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Antonelli impone condiciones en el GP de Miami

Con apenas 19 años, Andrea Kimi Antonelli logró su tercera victoria en la Fórmula 1 y la tercera consecutiva en la temporada, una racha que lo coloca como el piloto a vencer en 2026.

El joven italiano dominó la carrera de principio a fin y cruzó la meta por delante de los dos McLaren, con Lando Norris en la segunda posición y Oscar Piastri en el tercer lugar.

Miami magic! ✨



Three consecutive Grand Prix wins from three consecutive Pole Positions for Kimi Antonelli 🤯#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/U0w20qMHxs — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Así quedaron las posiciones del GP de Miami

Detrás del podio, George Russell, también de Mercedes, terminó en la cuarta posición, manteniéndose como el principal perseguidor de Andrea Kimi Antonelli en el campeonato.

El neerlandés Max Verstappen finalizó quinto, mientras que los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, cruzaron la meta en sexto y séptimo lugar, respectivamente.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto tuvo una destacada actuación al terminar octavo con Alpine, seguido por el español Carlos Sainz, noveno con Williams. El tailandés Alex Albon completó el top 10.

Sergio Pérez, Valtteri Bottas y Fernando Alonso, lejos de los puntos clave

El mexicano Sergio Pérez, ahora con Cadillac, finalizó en la decimosexta posición, justo detrás del español Fernando Alonso, quien terminó decimoquinto con Aston Martin. Su coequipero, el finlandés Valtteri Bottas, terminó en el decimoctavo puesto.

Los tres siguen sin encontrar regularidad en la temporada 2026 de la Fórmula 1 y luego de 4 circuitos aún no logran sumar puntos para su escudería.

Antonelli amplía su ventaja en el campeonato

Con este triunfo en el Gran Premio de Miami, Andrea Kimi Antonelli alcanza los 100 puntos en el campeonato, ampliando su ventaja a 20 unidades sobre George Russell.

El dominio del piloto de Mercedes lo perfila como serio candidato al título en la temporada 2026, especialmente tras encadenar tres victorias consecutivas.

Próxima parada: Gran Premio de Canadá

La siguiente cita de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Canadá, programado para el 24 de mayo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Andrea Kimi Antonelli llegará como líder sólido del campeonato, con la mira puesta en mantener su racha ganadora y seguir ampliando su ventaja en la clasificación.

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