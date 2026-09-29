Checo Pérez recorrerá las calles de Ciudad de México por sus 300 grandes premios en la F1

Sergio ‘Checo’ Pérez celebrará sus 300 Grandes Premios en la Fórmula 1 con un recorrido por el Paseo de la Reforma, en Ciudad de México, el próximo 28 de octubre. El piloto mexicano de Cadillac encabezará este evento antes de disputar, el 1 de noviembre, el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La celebración formará parte del denominado ‘Show Run’, una actividad que permitirá a Pérez conducir por el Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de la ciudad. Será también la primera vez que el piloto participe en el evento mexicano como integrante de Cadillac, escudería que debutó esta temporada en la máxima categoría.

“Conducir por el Paseo de la Reforma ante mi público siempre es una sensación increíble, pero hacerlo con el equipo Cadillac durante nuestra primera temporada juntos lo hace aún más especial”, afirmó el piloto.

El recorrido tendrá como uno de sus principales motivos la conmemoración de las tres centenas de Grandes Premios disputados por Pérez en la Fórmula 1. El mexicano comenzó su trayectoria en la categoría en 2011 con Sauber y, a lo largo de su carrera, también pasó por McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull Racing, equipo con el que compitió hasta 2024.

Pérez ya ha protagonizado recorridos de este tipo en la Ciudad de México durante etapas anteriores de su carrera y con otras escuderías. Esta vez, sin embargo, la actividad estará vinculada con uno de los registros más importantes de su trayectoria y con su nueva etapa dentro de Cadillac.

Una celebración antes del Gran Premio de México

El ‘Show Run’ servirá como punto de partida para la semana del Gran Premio de México, que se disputará pocos días después en el circuito capitalino. La organización espera que la actividad acerque la Fórmula 1 a quienes no estarán dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Alcanzar los 300 Grandes Premios es un hito que me llena de orgullo en mi carrera y no hay mejor lugar para iniciar esa celebración que de vuelta en las calles de la Ciudad de México junto a los aficionados que me han apoyado en cada paso del camino. Estoy deseando llevar la fiesta a Reforma y dar inicio a una semana de carreras espectacular”, señaló Pérez.

Federico González Compeán, director general del Gran Premio de Fórmula Uno de la Ciudad de México, destacó el regreso del piloto al recorrido y el alcance que puede tener la actividad entre los seguidores del automovilismo.

“Estamos muy emocionados de dar la bienvenida de nuevo a Sergio Pérez y acompañarlo en un momento tan especial de su carrera. Este ‘Show Run’ es una oportunidad para llevar la emoción de la Fórmula 1 más allá del Autódromo Hermanos Rodríguez y acercarla a miles de aficionados en uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México”, señaló González Compeán.

Para Cadillac, la jornada tendrá además un significado particular al tratarse de su primera participación en este escenario. Marcin Budkowski, director del equipo, resaltó la coincidencia entre el debut de la escudería en México y la celebración de Pérez.

“Para el equipo Cadillac F1, competir por primera vez en la Ciudad de México es motivo de gran orgullo, y hacerlo justo cuando Checo alcanza su Gran Premio número 300 lo hace aún más significativo”, dijo Budkowski.

El recorrido del 28 de octubre antecederá así al Gran Premio de México del 1 de noviembre, en una semana en la que Pérez combinará la celebración de uno de los principales hitos de su carrera con su primera aparición en territorio mexicano bajo los colores de Cadillac.

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