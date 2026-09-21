Fórmula 1: ¿por qué las carreras serán más cortas a partir del 2027?

La Fórmula 1 tendrá carreras más cortas a partir de 2027. La Comisión de F1 de la FIA aprobó reducir la distancia de los Grandes Premios de los actuales 305 a 290 kilómetros, una modificación que supondrá entre dos y tres vueltas menos, dependiendo de las características de cada circuito.

El cambio está directamente relacionado con la nueva configuración de las unidades de potencia que entrará en vigor la próxima temporada. El aumento del flujo de combustible permitirá incrementar la potencia del motor de combustión, pero también elevará el consumo durante las carreras.

La decisión busca evitar que los equipos tengan que aumentar considerablemente el tamaño de los tanques de combustible para mantener la distancia actual de los Grandes Premios.

Más combustible, más potencia y menos kilómetros

A partir de 2027, el flujo de combustible aumentará 5%, lo que permitirá que la potencia máxima del motor de combustión pase de 400 a 420 kW.

Al mismo tiempo, la potencia máxima del MGU-K se reducirá de 350 a 300 kW. Como consecuencia, el reparto de potencia cambiará respecto al actual 50:50 entre el motor de combustión y la parte eléctrica.

La distribución pasará aproximadamente a 58:42 en 2027, antes de alcanzar el reparto previsto de 60:40 en 2028.

El problema está en que un mayor flujo de combustible también implica un mayor consumo. Para cubrir los 305 kilómetros actuales, los monoplazas necesitarían transportar más combustible durante la carrera.

Eso obligaría a los equipos a utilizar depósitos de mayor capacidad, con consecuencias sobre el peso de los autos y el diseño aerodinámico.

F1: CARRERAS MÁS CORTAS EN 2027 ???



? La FIA anunció que por el cambio en el caudal de combustible en los motores de 2027, la distancia de los GP disminuye de 305 km a 290 km.



? Según los detalles de cada circuito, las carreras tendrán dos o tres vueltas menos.#F1 pic.twitter.com/loQ3s2xo8y — Carburando (@CarburandoTV) September 21, 2026

La FIA busca evitar tanques de combustible más grandes

Reducir la distancia de los Grandes Premios permitirá compensar parte del incremento en el consumo sin obligar a los equipos a diseñar sus monoplazas alrededor de depósitos considerablemente más grandes.

Cuando comenzaron las discusiones sobre los cambios, al menos la mitad de la parrilla contemplaba mantener sus chasis de 2026, por lo que aumentar el tamaño de los tanques habría sido una solución poco práctica.

Aunque los cambios aerodinámicos posteriores modificaron ese escenario, controlar el tamaño de los depósitos sigue siendo relevante dentro de una generación de monoplazas que también tiene entre sus objetivos reducir el peso.

Inicialmente, la FIA había considerado aplicar una reducción de distancia únicamente en los circuitos donde el consumo pudiera representar un problema. Sin embargo, después de las discusiones sobre el reglamento de 2027, se decidió establecer los 290 kilómetros como nueva distancia general para las carreras.

La Fórmula 1 también cambia el límite de las carreras con lluvia

La Comisión de F1 aprobó además una modificación para los Grandes Premios afectados por lluvia, accidentes o interrupciones prolongadas.

Actualmente, una carrera no puede superar las tres horas desde su inicio hasta su final, incluido el tiempo durante el que permanece detenida. A partir de 2027, ese límite desaparecerá y será sustituido por una ventana máxima de una hora para terminar toda la actividad en pista.

El máximo de dos horas de carrera efectiva se mantendrá.

La intención es aumentar las posibilidades de completar un Gran Premio cuando una bandera roja o las condiciones meteorológicas provoquen una interrupción prolongada.

Las prácticas libres también tendrán mayor flexibilidad para extenderse cuando una sesión sea interrumpida.

Las cajas de cambios tendrán mayor libertad de desarrollo

Otro de los cambios aprobados afecta a las cajas de cambios. Después de consultar al grupo de trabajo de fabricantes y recibir una recomendación del Sporting Advisory Committee, la Comisión acordó eliminar su homologación para 2027.

Esto permitirá que los proveedores mantengan mayor libertad para continuar con el desarrollo de sus transmisiones.

Las modificaciones fueron ratificadas durante la tercera reunión de la Comisión de F1 de 2026, celebrada el 21 de septiembre en las oficinas de la FIA en Londres y encabezada por Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA, y Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1.

La gestión de energía sigue cambiando el reglamento de F1

Los ajustes forman parte de las modificaciones que la FIA y la Fórmula 1 han realizado durante 2026 después de recibir comentarios de equipos y pilotos sobre el comportamiento de la nueva generación de monoplazas.

La gestión de energía se convirtió en uno de los principales puntos de atención durante la primera temporada del reglamento actual y ya provocó cambios antes de las modificaciones previstas para 2027 y 2028.

Ahora, ese proceso también tendrá un efecto sobre uno de los elementos más constantes de la Fórmula 1: la distancia oficial de los Grandes Premios.

A partir de 2027, las carreras pasarán de los actuales 305 kilómetros a 290, en una modificación que acompañará la nueva distribución de potencia entre combustión y electricidad.

Save the date ??



The 2027 FIA Formula One World Championship Calendar is here ?



The Portuguese Grand Prix and Turkish Grand Prix return to the calendar, while the number of Sprint events increases to 10!



22 countries. 24 Grands Prix. 10 Sprints. One World Championship ?#FIA? pic.twitter.com/n5HWJDCqF8 — FIA (@fia) September 16, 2026

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