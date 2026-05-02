Murió el legendario Alex Zanardi a sus 59 años

Alex Zanardi falleció este viernes 1 de mayo rodeado de sus familiares y seres queridos. El expiloto de 59 años dejó una gran huella en el mundo del deporte. El talento de Alex Zanardi era indiscutible, pero su capacidad de superación lo convirtieron en leyenda. Zanardi ganó cuatro medallas de oro en paracicilsmo de los Juegos Paralímpicos.

La carrera de Alex Zanardi en el deporte de élite comenzó en los años 90. El expiloto italiano defendió un par de monoplazas en la Fórmula 1. Zanardi fue el primer piloto de Williams y Lotus durante su estadía en la máxima categoría automovilística.

Pero Alex Zanardi también tendría un paso por la serie CART (hoy conocida como la Indy Car). El piloto nacido en Bolonia obtuvo un bicampeonato (1997 y 1998). Pero tres años más tarde de su último título Zanardi sufrió un fuerte accidente en una carrera en Lausitzring, Alemania. El piloto perdió ambas piernas.

Ricorderò sempre quel 15 settembre 2001. Dalla tribuna del Lausitzring avevo assistito al terrificante incidente occorso ad Alex Zanardi quando mancavano una manciata di giri dal termine della gara di Indy Car.

1/2 https://t.co/p06WKzJwCR pic.twitter.com/UgeOsTylBC — Lukyluke31 (@Lukyluke311) May 2, 2026

La resiliencia de Alex Zanardi

El accidente no detuvo a Alex Zanardi. Aunque ya no podía competir en el automovilismo, el italiano decidió diseñarse sus propias prótesis y emprender en su nueva disciplina: paraciclismo (bicicletas de mano).

Este fue un cambio importante en la carrera de Alex Zardini. Rápidamente, el expiloto de la Fórmula 1 se estableció como uno de los mejores contendientes en su modalidad. Zanardi tuvo la posibilidad de estar en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y Rio 2016.

FALLECIÓ ALEX ZANARDI 🕊️



El cuatro veces medallista de oro paralímpico y ex piloto de Fórmula 1 murió a los 59 años.



📌Zanardi compitió cinco temporadas en la máxima categoría del automovilismo, pero en 2001 sufrió un accidente que le provocó la amputación de ambas piernas,… pic.twitter.com/XfJS9d6ftX — ONCE Diario (@oncediariomx) May 2, 2026

Alex Zanardi conquistó cuatro medallas de oro y dos medallas de plata en sus dos participaciones en la máxima justa deportiva a nivel mundial.

Segundo accidente

En junio de 2020, Alex Zanardi realizaba prácticas de exhibición en la Toscana, Italia. El excampeón olímpico perdió el control de su bicicleta en una curva y chocó directamente contra un camión que estaba situado en el carril contrario.

Este accidente le produjo a Alex Zanardi varias lesiones cerebrales y faciales. El italiano fue sometido a cuatro intervenciones neuroquirúrgicas y maxilofaciales para reconstruir su rostro y mejorar su estatus neurológico.

Luego de un año y medio en hospitales, Alex Zanardi pudo regresar a su hogar. El expiloto de la Fórmula 1 realizaba constantemente trabajos de rehabilitación y su mejora era paulatina. Pero tras cinco años de volver a su casa, Alex Zanardi muere, pero deja una gran historia de vida llena de éxitos, superación y enseñanzas.

Stefano Domenicali – President and CEO of Formula 1:



I am deeply saddened by the passing of my dear friend Alex Zanardi.



He was truly an inspirational person, as a human and as an athlete. I will always carry with me his extraordinary strength. He faced challenges that would… pic.twitter.com/damriNDNU5 — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

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