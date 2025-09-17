Alcaldesa anima a residentes a registrarse para comprar boletos de los Juegos Olímpicos LA28

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, animó a los residentes a que se inscriban y reciban notificaciones para el registro de boletos para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028.

Este miércoles se anunció que el registro para las entradas de ambas justas deportivas comenzará en enero de 2026, y para estar informados sobre la fecha, la alcaldesa de Los Ángeles invitó a los residentes a que se registren en el servicio de notificaciones en este enlace.

NEWS: You can now sign up to be notified about tickets to the 2028 Olympic and Paralympic Games!



We have made significant progress and taken urgent action to prepare for these Games — LA is ready to show the world the very best of our city!https://t.co/Y9N5qtfyZz pic.twitter.com/pf5kVVXUfx — Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) September 17, 2025

“Los angelinos de toda la ciudad se han unido para mostrar al mundo la belleza de nuestra ciudad, y hoy damos un nuevo paso adelante. Los Ángeles estará lista para que millones de personas vean lo mejor de nuestros pequeños negocios, comunidades diversas y mucho más”, dijo Bass.

Sigue leyendo: Tom Brady volverá a jugar en 2026: el flag football llega a Arabia Saudí

En un comunicado, la alcaldesa destacó que, en Los Ángeles ha disminuido la delincuencia y la falta de vivienda, además de estar liderando el esfuerzo de recuperación ante desastres más rápido en la historia de California tras los incendios forestales de enero.

Las entradas individuales para ambos juegos tendrán un precio inicial de $28 dólares, con acceso anticipado para los residentes de las ciudades sede de las competencias deportivas.

Se informó que los boletos para los Juegos Paralímpicos saldrán a la venta en 2027.

Sigue leyendo: Casi 500 corredores participaron en la Victory Relay en el Memorial Coliseum de Los Ángeles

La celebración de ambas justas deportivas dejará un legado para los residentes de Los Ángeles durante las próximas décadas, con beneficios para los jóvenes que ya comienzan a reflejarse.

Bass destacó más de un millón de inscripciones en PlayLA, un programa que ofrece deportes juveniles y adaptados a bajo costo para niños en todo Los Ángeles.

La alcaldesa se reunió con jóvenes angelinos y paralímpicos para celebrar el logro en Los Ángeles Memorial Coliseum, estadio que hará historia como el primer lugar en albergar tres Juegos Olímpicos, en 1932, 1984 y 2028.

Sigue leyendo: A tres años de LA 28, ya se rebasó el millón de registros al programa PlayLA

Con el propósito de apoyar a que las pequeñas empresas también obtengan beneficios por los Juegos Olímpicos, la ciudad lanzó ProcureLA, con el objetivo de crear una red de empresas preparadas para obtener oportunidades de contratación antes de los grandes eventos.

Con el programa, las empresas recibirán asesoramiento de los Centros de Recursos Empresariales de la Ciudad, capacitación y asistencia con la certificación, la elaboración de propuestas y registro en portales de contratación para que estén preparadas para una licitación exitosa.

Bass reafirmó el compromiso de la ciudad de asegurar que el legado de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos también beneficie a las personas con discapacidad.

Sigue leyendo: ¿Aplaza el retiro? Djokovic admite motivación por jugar en Los Ángeles 2028

La alcaldesa dijo que se firmará un Compromiso oficial de Accesibilidad de la Ciudad Anfitriona de los Juegos, el desarrollo y la supervisión de la implementación de un Plan de Accesibilidad de los Juegos y el nombramiento del primer Jefe de Accesibilidad de la Ciudad dentro de la Oficina de Grandes Eventos.

Sigue leyendo:

· CEO confía en que políticas de Trump no afectarán los Juegos Olímpicos

· Inauguración de los Juegos de LA28 será en dos estadios

· LA28 propone cambios en las sedes de deportes de clavados en Los Ángeles