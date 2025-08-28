LA28 propone cambios en las sedes de deportes de clavados en Los Ángeles

El comité de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 lanzó una proposición para reubicar las sedes de los clavados al Centro Acuático Rose Bowl en la ciudad sede de Pasadena.

Esta reubicación generaría hasta $17.6 millones en ahorros combinados y un aumento de ingresos, de acuerdo al Comité de los Juegos Olímpicos.

“Esto representa una oportunidad significativa para organizar eventos de gran envergadura con éxito, con mayor seguridad presupuestaria y, al mismo tiempo, garantizar un recinto de competición excepcional para nuestros atletas de clavados, siendo su seguridad nuestra máxima prioridad”, afirmó Reynold Hoover, director ejecutivo de LA28.

De acuerdo a la organización, este cambio permitirá también brindar mayor seguridad a los atletas participantes y reducir las complejidades operativas en la zona del Parque de Exposiciones.

El Rose Bowl resuelve las preocupaciones sobre la seguridad de los atletas, ofrece comodidades adicionales para los atletas y asientos para los espectadores y permite aumentos significativos de ingresos y ahorros de costos para el presupuesto general de los Juegos.

Cambio de sede en Juegos Olímpicos será llevada a votación

El Comité Ad Hoc del Ayuntamiento de Los Ángeles para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028 votó para trasladar la propuesta de reubicación de la sede de los saltos al pleno del Ayuntamiento para su votación en una fecha posterior.

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles tenían la 1932 Pool como la piscina para la disciplina de clavados, pero a medida que avanza la organización determinaron que el Rose Bowl Aquatics se ajustaba mejor para la cita olímpica en 2028.

“La decisión de organizar los clavados en el Centro Acuático Rose Bowl es beneficiosa en todos los sentidos, y agradecemos a nuestras ciudades anfitrionas y sedes por su inquebrantable apoyo y colaboración mientras finalizamos el Plan de los Juegos de 2028”, dijo Hoover.

