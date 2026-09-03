Rayo McQueen llega a la Fórmula 1: el personaje de Cars correrá en el GP de Italia

El Gran Premio de Italia tendrá un invitado muy especial este fin de semana. Rayo McQueen, protagonista de la película Cars, llegará al circuito de Monza para realizar una vuelta honorífica como parte de la celebración por los 20 años del estreno de la cinta.

La Fórmula 1 y Disney unieron fuerzas para conmemorar las dos décadas de la primera película de Cars, una producción que acercó el mundo de las carreras a millones de aficionados.

Para su visita a Monza, Rayo McQueen contará con un diseño inspirado en la Fórmula 1, mientras que el coche de seguridad Mercedes-AMG también tendrá una imagen especial relacionada con el universo de Disney.

Formula 1 & @Disney will celebrate 20 years of Disney and @Pixar's Cars at the FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D'ITALIA 2026 with a special @MercedesAMG Safety Car activation.



The Official FIA Formula 1 Safety Car will feature a bespoke Cars-inspired livery, whilst the iconic? pic.twitter.com/LQRfpk5QGk — F1 Media (@F1Media) September 3, 2026

Cars toma el circuito de Monza

La colaboración entre la F1 y Disney forma parte de una iniciativa que busca conectar el deporte motor con nuevas generaciones de aficionados.

“El éxito de nuestra asociación con Disney ha demostrado lo que es posible cuando dos marcas queridas a nivel mundial se unen en torno a una visión compartida de creatividad, narrativa y compromiso con los fans“, dijo Emily Prazer, directora comercial de F1, a ESPN.

Rayo McQueen, personaje al que presta su voz Owen Wilson, apareció por primera vez en la pantalla grande en 2006. Posteriormente regresó como protagonista de Cars 2 en 2011 y Cars 3 en 2017.

“Para muchos fans, Cars fue una introducción temprana a la emoción de las carreras, lo que hace de esta colaboración una forma divertida de celebrar el atractivo duradero del deporte a través de personajes que generaciones han llegado a conocer y amar”, añadió Prazer.

? The Safety Car is getting a Cars makeover for Monza! ?



? Lightning McQueen is fully functional and has already completed a lap of the circuit with the lights flashing and everything. ?#F1 #ItalianGP ?? pic.twitter.com/PIeYUE5uCF — Everything Formula (@evrythngformu1a) September 3, 2026

Dos versiones de Rayo McQueen estarán en Monza

La presencia del personaje en el Gran Premio de Italia tendrá dos representaciones diferentes.

La primera será un vehículo a escala de Rayo McQueen, equipado con luces de emergencia, que ya realizó varias vueltas sobre el circuito de Monza.

La segunda será un auto oficial de Fórmula 1 con elementos inspirados en el famoso vehículo número 95, incluyendo calcomanías que hacen referencia al personaje de Cars.

Dentro del universo de Disney, Rayo McQueen es siete veces campeón de la Copa Pistón, por lo que su llegada a uno de los circuitos más reconocidos del calendario de F1 representa un particular encuentro entre la ficción y el automovilismo.

Fórmula 1 y Disney preparan más sorpresas

La colaboración no se limitará al Gran Premio de Italia. Disney y Fórmula 1 también presentarán nueva mercancía inspirada en Cars como parte de la campaña “Fuel the Magic”.

La iniciativa estará activa durante 2027 y 2028, con diferentes acciones destinadas a acercar el universo de Disney a los aficionados de la Fórmula 1.

Franco Colapinto no ocultó su emoción

Uno de los pilotos que más entusiasmo mostró por la llegada de Rayo McQueen a Monza fue Franco Colapinto.

El piloto de la parrilla aprovechó la oportunidad para fotografiarse junto al personaje de Cars, dejando claro que incluso los protagonistas de la Fórmula 1 tienen sus propios ídolos dentro del mundo de las carreras.

COLAPINTO CONOCIÓ A EL RAYO MCQUEEN



El famoso personaje de Cars apareció en el circuito de Monza antes del Gran Premio de Italia, como parte de una colaboración entre Disney y la Fórmula 1 por los 20 años de la película. El pilarense lo vio y quedó con ganas de subirse a? pic.twitter.com/3C7z5qlA0D — Fabián Doman (@fabdoman) September 3, 2026

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