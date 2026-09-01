Fórmula 1: Ferrari rendirá homenaje a Michael Schumacher en el Gran Premio de Italia

Ferrari tiene preparado un homenaje muy especial para Michael Schumacher durante el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza. Tres décadas después de la llegada del piloto alemán a la escudería, el equipo italiano recordará su legado con una serie de actividades y una decoración especial en sus monoplazas.

Los Ferrari SF-26 que conducirán Charles Leclerc y Lewis Hamilton durante el fin de semana estarán inspirados en el F310, el monoplaza que Schumacher utilizó durante su primera temporada vestido de rojo en 1996.

La celebración también contará con la presencia de otros autos emblemáticos de la trayectoria del siete veces campeón mundial y con pilotos que compartieron pista o equipo con él.

A legacy that reaches into the heart of Ferrari ?? pic.twitter.com/SDagaHNhBY — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 1, 2026

Los Ferrari SF-26 recordarán al F310 de Schumacher

Para el Gran Premio de Italia, Ferrari modificará temporalmente la apariencia de sus monoplazas actuales para rendir tributo a uno de los pilotos más importantes en la historia de la escudería.

Los SF-26 de Leclerc y Hamilton conservarán el tradicional rojo de Ferrari, pero incorporarán detalles blancos y negros inspirados en el F310 que Schumacher condujo en 1996.

Uno de los elementos más llamativos estará en las llantas, que tendrán un detalle dorado como referencia a los componentes de magnesio utilizados en aquella época.

Los monoplazas también llevarán el logotipo utilizado por Schumacher y un diseño especial en el morro inspirado en uno de los últimos cascos del alemán, con siete estrellas sobre un fondo rojo.

La decoración permitirá conectar el Ferrari actual con uno de los momentos que marcaron el inicio de la exitosa relación entre Schumacher y la escudería italiana.

A livery fit for home ? Our Monza livery is here, inspired by the lasting impact of Michael Schumacher on our team ?? pic.twitter.com/MWGlJi4miv — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 1, 2026

Tres Ferrari de distintas etapas de la carrera de Schumacher estarán en Monza

El homenaje no se limitará a los autos que competirán este fin de semana.

Ferrari llevará a Monza tres monoplazas que representan diferentes momentos de la carrera de Schumacher con la escudería: el F310 de 1996, el F2002 y el 248 F1 de 2006.

El F2002 tendrá un significado especial, ya que fue el monoplaza con el que Schumacher conquistó el Mundial de Fórmula 1 de 2002.

La presencia de estos vehículos permitirá repasar distintas etapas de la trayectoria del alemán con Ferrari, desde su llegada al equipo hasta los últimos años de una asociación que terminó convirtiéndose en una de las más exitosas de la Fórmula 1.

The SF-26: Monza edition ?? pic.twitter.com/PlBj40zZCw — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 1, 2026

Barrichello y Vettel también participarán en el homenaje

El tributo a Schumacher tendrá actividad dentro de la pista.

El sábado, Rubens Barrichello, quien fue compañero del alemán durante cinco temporadas en Ferrari, se pondrá al volante del F2002 para realizar una exhibición en Monza.

El brasileño compartió equipo con Schumacher entre 2000 y 2004, periodo en el que Ferrari dominó buena parte de la Fórmula 1.

El domingo será el turno de Sebastian Vettel. El cuatro veces campeón mundial realizará una vuelta de homenaje antes de la salida del Gran Premio de Italia.

La participación de ambos pilotos añadirá otro componente especial a un fin de semana dedicado a recordar la trayectoria de Schumacher.

Schumacher y su vínculo especial con Monza

El circuito italiano ocupa un lugar importante en la trayectoria de Schumacher.

El alemán consiguió cinco victorias en Monza, en 1996, 1998, 2000, 2003 y 2006.

Su primer triunfo en el trazado italiano llegó precisamente en su primera temporada con Ferrari, cuando logró imponerse ante los aficionados de la escudería que posteriormente se convertiría en su casa durante más de una década.

Schumacher también es el piloto con más títulos mundiales de Ferrari en la Fórmula 1, después de conquistar cinco campeonatos consecutivos con el equipo entre 2000 y 2004.

Ese dominio convirtió su etapa en Ferrari en una de las asociaciones más exitosas entre piloto y escudería en la categoría.

El Museo Ferrari también recordará los títulos de Schumacher

El homenaje continuará más allá del circuito de Monza.

El Museo Ferrari de Maranello dedicará una exposición especial a Schumacher entre el 4 y el 30 de septiembre.

Los visitantes podrán observar los cinco monoplazas con los que Schumacher consiguió sus títulos mundiales entre 2000 y 2004, además de trofeos y diferentes objetos relacionados con el piloto alemán.

De esta manera, Ferrari aprovechará el aniversario de la llegada de Schumacher a la escudería para recordar una etapa que transformó la relación entre el piloto y los aficionados italianos.

Treinta años después de aquel primer año con el F310, Michael Schumacher volverá a ocupar un lugar central en Monza, esta vez a través de los monoplazas que Ferrari preparó especialmente para recordar su legado.

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