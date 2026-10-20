Manchester City podría sufrir una sanción que lo mandaría al descenso

Una deducción de puntos capaz de sacar al Manchester City de la Premier League es uno de los escenarios que se manejan en el proceso disciplinario por las presuntas irregularidades financieras del club. Según el Daily Mail, que cita a fuentes cercanas al caso, la sanción podría combinar una quita de puntos de gran magnitud con una multa económica elevada y dejar al equipo en el Championship, la segunda categoría del fútbol inglés.

La resolución definitiva todavía está pendiente. El club presentó una apelación y el fallo correspondiente no se espera antes de finales de enero del próximo año, aunque la Premier League buscaría anunciar el castigo antes de que se conozca el resultado de ese recurso.

El posible descenso contrasta con el comienzo de temporada del equipo, que ganó sus primeros siete partidos de liga bajo la conducción de Enzo Maresca, sucesor de Pep Guardiola, y se ubicó como líder de la competición. Una sanción de esa magnitud alteraría su posición en la tabla y sus aspiraciones deportivas.

La expulsión directa de la Premier League y el envío a League Two, la cuarta división inglesa, aparece como una alternativa poco probable. De acuerdo con el reporte del periódico británico, una medida de ese tipo provocaría dificultades para la Premier League y la English Football League (EFL), además de abrir interrogantes sobre el futuro competitivo del club.

EXCLUSIVE: Man City to face HUGE points deduction which will guarantee relegation pic.twitter.com/9g63RJmvCT — Daily Mail (@DailyMail) October 19, 2026

La posible sanción y sus consecuencias deportivas

La alternativa que se considera más probable es una deducción de puntos suficientemente grande como para provocar el descenso al Championship. El castigo podría incluir una segunda quita de puntos, destinada a mantener al Manchester City en esa categoría durante al menos otra temporada.

La EFL no estaría obligada a aceptar automáticamente una sanción impuesta por la Premier League a uno de sus clubes, aunque se estima que terminaría haciéndolo. El escenario de una expulsión durante el desarrollo del campeonato también plantea un problema práctico: los resultados obtenidos por el City antes de la medida tendrían que anularse y quedaría por definir dónde competiría durante los seis meses restantes de la temporada.

Las posibles consecuencias no se limitan al descenso. Entre las sanciones contempladas en el proceso figuran las advertencias formales, las multas, las deducciones de puntos retroactivas, las restricciones para inscribir jugadores en competiciones de la UEFA, la exclusión de torneos europeos, el retiro de títulos y la expulsión de la Premier League.

La comisión independiente concluyó que el club incumplió las normas financieras durante nueve temporadas, entre 2009-10 y 2017-18. También declaró probada la mayor parte de las acusaciones relacionadas con la falta de cooperación durante la investigación.

El procedimiento se inició después de que el periódico alemán Der Spiegel publicara documentos financieros filtrados del Manchester City en noviembre de 2018. La Premier League presentó formalmente su denuncia en febrero de 2023 y la audiencia se prolongó durante 42 días, hasta diciembre de 2024.

Los cargos financieros y la continuidad de los propietarios

Las acusaciones incluyen el uso de contratos comerciales que, según la comisión, no reflejaban los acuerdos reales con patrocinadores y terceros. Esos mecanismos habrían permitido incrementar artificialmente los ingresos declarados y reducir los gastos operativos registrados en los balances.

El caso también abarca la información sobre la remuneración del entonces entrenador Roberto Mancini entre 2009-10 y 2012-13, además de la falta de entrega de determinados datos financieros. Durante el periodo investigado, el Manchester City conquistó tres títulos de Premier League, tres Copas de la Liga, una FA Cup y una Community Shield, bajo la dirección de tres entrenadores diferentes.

El dictamen dejó pendiente la determinación del castigo. Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League, sostuvo que la decisión establecía los hechos relacionados con el club durante el periodo analizado. La organización calificó el fallo como “el más importante de la historia”.

La situación también podría afectar a los actuales propietarios, el jeque Mansour y el Abu Dhabi United Group. Si la apelación fracasa, su continuidad al frente de la institución quedaría bajo cuestionamiento, mientras que una eventual salida abriría dudas sobre el futuro financiero del equipo.

El club sostiene que recibe cientos de millones en ingresos procedentes directamente del Gobierno de Abu Dhabi. En caso de un cambio de propiedad, no está claro si otro comprador asumiría el control de una entidad cuya imagen quedó dañada por el proceso.

La continuidad del caso también pone presión sobre el Regulador Independiente del Fútbol, presidido por David Kogan, ante las dudas sobre el alcance de sus facultades para intervenir en la conducción de los clubes. Mientras no se conozca la sanción definitiva, el Manchester City seguirá a la espera de una decisión que podría cambiar su categoría y afectar la organización de las próximas temporadas.

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