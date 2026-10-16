Gareth Southgate cree que “mimaron” a Cristiano Ronaldo antes del Mundial

Cristiano Ronaldo está siendo muy cuestionado últimamente por sus actitudes dentro del campo. Ahora, CR7 fue usado como ejemplo para mostrar la falta de normas rígidas y estrictas en el fútbol mundial. Gareth Southgate, exseleccioandor de Inglaterra, recordó como CR7 fue beneficiado antes del Mundial por su nombre.

El estratega Gareth Southgate considera que no hay firmeza en las decisiones de la Comisión Disciplinaria. Las grandes estrellas son medidas con otra vara. Southgate puso de ejemplo a Cristiano Ronaldo.

“Así que, ya sabes, hay un árbitro, luego hay un panel disciplinario y eso debería ser todo. Si alguien en los organismos de gobierno empieza a interferir con el arbitraje del juego… Sabes, incluso antes del Mundial, Cristiano Ronaldo tenía una suspensión pendiente; hizo una aparición en un evento que parecía estar vinculado a la FIFA y, ¡vaya sorpresa!, le permitieron jugar en el primer partido del Mundial”, dijo el estratega para el canal de YouTube, Amol Rajan Connection.

El escenario al que Gareth Southgate hace referencia se remonta a un partido de la selección de Portugal del 13 de noviembre de 2025. En esa fecha Cristiano Ronaldo fue expulsado durante el partido contra la selección de Irlanda por un roce dentro del área con Dara O’Shea.

Al tratarse de una conducta violenta, Cristiano Ronaldo debía cumplir tres partidos de sanción. Sin embargo, CR7 solo cumplió un encuentro y los otros dos duelos restantes fueron puestos a prueba durante un año. Esto le permitió a CR7 estar disponible desde el primer día se la Copa del Mundo de 2026.

“Si no hubiera sido Cristiano Ronaldo —y, por cierto, creo que es un jugador maravilloso— no creo que eso hubiese sucedido. Así que, ya sabes, de esa forma ya estamos entrando en un terreno gris sobre en qué estamos interfiriendo y qué le estamos permitiendo decidir al juego dentro del orden natural del fútbol“, agregó el estratega inglés.

Durante la Copa del Mundo también hubo otro escenario similar. Folarin Balogun recibió una tarjeta roja en un duelo por los dieciseisavos de final, pero por una supuesta llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Balogun no cumplió con sanciones en el siguiente encuentro.

??? Folarin Balogun confesó que la cancelación de la tarjeta roja LE JUGÓ EN CONTRA a la Selección de Estados Unidos:



“Mi reacción inicial fue de FELICIDAD por volver a estar en el equipo.



Pero cuando empecé a reflexionar, supe que iba a generar mucha CONTROVERSIA.



Incluso? pic.twitter.com/rLs5V6SXqP — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 14, 2026

Sigue leyendo:

– Peligra un récord de Cristiano Ronaldo en la Champions

– Cristiano Ronaldo recibe otra crítica por sus actitudes en la selección de Portugal

– Cristiano Ronaldo se define como el mejor futbolista de la historia

– Abren expediente disciplinario contra Cristiano Ronaldo