Cristiano Ronaldo anota un polémico gol que lo acerca las 1,000 anotaciones

El Al Nassr consiguió una cómoda victoria por 1-3 contra el Al Faisaly. En el estadio King Salman Sport City, los visitantes no perdieron la ventaja desde los primeros minutos del encuentro. Cristiano Ronaldo fue el autor de un polémico gol que aumenta su registro histórico.

Al minuto 4 de partido, el Al Nassr se adelantó en el marcador con un tanto de Abullah Al Hamdan. Ya en la segunda mitad CR7 aumentaría la ventaja con un gol de cabeza. Los locales descontaron al minuto 66 con un gol de Théo Bongonda, pero sus ilusiones se esfumaron con el tanto de Ángelo Gabriel al minuto 79.

El gol de Cristiano Ronaldo ha generado mucho debate en las redes sociales. Un tiro libre del costado derecho puso el balón en juego al borde del área. En primera instancia se aprecia un cabezazo neto de Cristiano Ronaldo que manda el balón al fondo de la red.

Sin embargo, en diferentes tomas puede apreciarse que el contacto de Cristiano Ronaldo con la cabeza fue muy leve. Lo que realmente desvió con potencia la trayectoria del balón fue un golpe con la espalda del defensor Andrei Girotto.

Cristiano Ronaldo acaba de inventar el primer gol de espaldinha de la historia.



Sin mirar a la portería y perfectamente colocada al palo.



Estamos viviendo al mejor jugador de todos los tiempos. Impresionante. pic.twitter.com/Y2IiWtKAPL — CR7STIANISMO???? (@Cr7stianismo_) October 23, 2026

Bajo la duda está el contacto con la cabeza de Cristiano Ronaldo. En caso de que si hubiese existido la siguiente pregunta es, ¿el balón llevaba dirección de arco? A pesar de todos estos cuestionamientos, Cristiano Ronaldo celebró por todo lo alto esta nueva anotación. El propio CR7 se lo acreditó desde el primer minuto.

Cristiano Ronaldo y los 1,000 goles

Con el nuevo gol contra el Al Faisaly, Cristiano Ronaldo sigue aumentando sus registros personales. CR7 alcanzó los 982 goles en su carrera profesional. Ahora Cristiano Ronaldo está a solo 18 tantos de alcanzar la esperada cifra de los 1,000.

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