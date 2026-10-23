Donald Trump criticó a LeBron James por “irrespetar” el himno de Estados Unidos

LeBron James inició una nueva temporada en la NBA, pero esta vez con la camiseta de los Philadelphia 76ers. La estrella del baloncesto estadounidense ya se metió en su primera polémica. Donald Trump lo criticó por no “respetar” el himno nacional de Estados Unidos.

El hecho ocurrió la noche del 20 de octubre en el duelo entre Philadelphia 76ers y los New York Knicks en el Madison Square Garden (Nueva York). Luego del calentamiento y la presentación, ambos equipos se formaron para escuchar el himno nacional de Estados Unidos.

LeBron James, durante la entonación de himno, comenzó a realizar movimientos precompetitivos. “King James” practicaba su mecánica de lanzamiento, pero también hizo algunos gestos ligados al golf. Esta actitud fue criticada por Donald Trump.

While listening to our National Anthem, LeBron James disrespects our Country! I said right from the beginning that he’s no good, a TOTAL DISGRACE. LeBron James should apologize to all of those Great American Warriors and Heroes who died for the American Flag, and all that our? pic.twitter.com/ivgYVEo1Dn — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 22, 2026

“¡Mientras suena nuestro himno nacional, LeBron James le falta al respeto a nuestro país! Dije desde el principio que no vale nada; es una vergüenza total!”, escribió el primer mandatario estadounidense.

Donald Trump considera que LeBron James le debe una disculpa a los ciudadanos estadounidenses. La estrella de Philadelphia 76ers quedó muy expuesta porque sus compañeros si respetaron ese emblema2tico momento.

“¡LeBron James debería pedir disculpas a todos esos grandes guerreros y héroes estadounidenses que murieron por la bandera de Estados Unidos y por todo lo que nuestro país representa!”, agregó Donald Trump.

A pesar de la polémica, en el aspecto deportivo, Los Philadelphia 76ers vencieron 106-100 a los New York Knicks. LeBron James tuvo una noche de 14 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias, 1 robo y 1 bloqueo.

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