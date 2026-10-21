LeBron James comienza su temporada 24 con siete asistencias para los 76ers en una gran noche ofensiva de Tyrese Maxey

Tyrese Maxey encabezó el triunfo de los Philadelphia 76ers por 106-100 sobre los New York Knicks en el Madison Square Garden, en una jornada que marcó el comienzo de la temporada número 24 de LeBron James en la NBA. El base anotó 28 puntos y fue una de las piezas fundamentales de un equipo que remontó la desventaja del descanso para arruinar la celebración del campeonato de los neoyorquinos.

James, de 41 años, debutó oficialmente con Philadelphia después de ocho temporadas con Los Angeles Lakers. El máximo anotador histórico de la liga terminó con 14 puntos, nueve rebotes y siete asistencias, en el primer partido de una nueva etapa que afronta con la intención de conquistar el quinto título de su carrera.

El encuentro tuvo un significado especial para los Knicks, que antes del salto inicial celebraron el campeonato conquistado en junio frente a los San Antonio Spurs. La franquicia presentó el estandarte de su título de 2026 y entregó los anillos a sus jugadores, pero no pudo completar la ceremonia con una victoria en casa.

La bandera del último campeonato se incorporó a las de 1970 y 1973, los otros dos títulos de la historia de Nueva York. Los anillos entregados a los integrantes de la plantilla incluyeron una reproducción en miniatura del Madison Square Garden y detalles personalizados.

Philadelphia encontró la ventaja en el tercer cuarto

Los Knicks llegaron al descanso con una ventaja de 58-54, después de una primera mitad en la que Maxey ya había sumado 16 puntos y Joel Embiid contribuía con diez. James tenía cinco unidades, mientras que Jaylen Brown, otro de los jugadores que estrenaban etapa con Philadelphia, había anotado nueve.

El partido cambió después del intermedio. Brown consiguió diez puntos en el tercer cuarto, con cuatro canastas en seis intentos, y lideró la reacción de los visitantes, que dominaron ese periodo por 29-18.

Philadelphia cerró el tercer cuarto con una racha de nueve puntos consecutivos que transformó el marcador y le permitió tomar una ventaja de siete unidades, 83-76. Los Sixers trasladaron la presión a los campeones y llegaron a colocarse 87-78 durante el último periodo.

Nueva York buscó reducir la diferencia, pero no logró completar la remontada. Los visitantes conservaron la ventaja hasta el final y se llevaron una victoria que marcó el inicio de la temporada para ambos equipos.

Brown terminó con 19 puntos, ocho rebotes y seis asistencias, mientras que Embiid aportó 13 puntos, 11 rebotes y seis asistencias. Anfernee Simons también sumó 13 unidades y Kentavious Caldwell-Pope añadió diez.

Por los Knicks, Jalen Brunson fue el máximo anotador con 21 puntos, aunque solo convirtió seis de sus 19 lanzamientos de campo. Karl-Anthony Towns registró 19 puntos y 12 rebotes, Josh Hart terminó con 14 unidades y Andre Drummond consiguió 12 puntos y 14 rebotes.

LeBron inicia una nueva etapa con los Sixers

La llegada de James a Philadelphia se concretó en julio, después de ocho campañas con los Lakers. El jugador firmó un contrato de dos años y ocho millones de dólares para incorporarse a un proyecto que también cuenta con Maxey, Embiid y Brown, procedente de los Boston Celtics.

El veterano comenzó su vigésimo cuarta temporada con un parche conmemorativo en su camiseta. Aunque todavía busca adaptarse a sus nuevos compañeros, destacó el valor de disputar partidos en uno de los escenarios más emblemáticos de la NBA.

“Es una bendición jugar en el Madison Square Garden”, afirmó James después del encuentro.

El alero también explicó que continúa ajustándose al equipo y valoró la actuación defensiva de Philadelphia, pese a las dificultades para convertir sus lanzamientos. “Sigo cogiendo ritmo, llevo un par de semanas con el nuevo equipo, pero me gusta cómo hemos jugado. Jugamos bien en defensa, no tiramos bien, pero tenemos buenos tiradores, así que está bien”, declaró a NBC.

James insistió en que su prioridad es contribuir a las victorias del equipo. “Se trata de ganar, intento hacer jugadas para ganar. Es una bendición seguir jugando a este nivel y en este pabellón, así que fue divertido”, añadió.

La primera presentación oficial de LeBron con los 76ers terminó con un triunfo en Nueva York, donde los campeones iniciaron la defensa de su título después de poner fin a una espera de 53 años sin levantar el trofeo. La celebración quedó en manos de los aficionados locales, mientras que Philadelphia se marchó con la primera victoria de la temporada.



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