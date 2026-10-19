Lakers se desprenden de Dalton Knecht, pick de primera ronda en el Draft de 2024

Dalton Knecht quedó fuera de Los Angeles Lakers después de dos temporadas en las que perdió protagonismo dentro de la rotación. El equipo decidió rescindir el contrato del alero, elegido en el puesto 17 del Draft de 2024, según informó ESPN. La decisión abre una nueva etapa para el jugador, que llegó a la NBA con expectativas de convertirse en una opción ofensiva importante desde la banca.

El rendimiento de Knecht durante su año de novato había dejado señales de su capacidad anotadora. En la temporada 2024-2025 promedió 9,1 puntos por partido y convirtió el 37,6 % de sus intentos de triple. Una de sus actuaciones más destacadas fue ante Utah Jazz, cuando anotó 37 puntos.

The Los Angeles Lakers are waiving 2024 No. 17 pick Dalton Knecht, sources tell ESPN. pic.twitter.com/SaeDxdSBUo — Shams Charania (@ShamsCharania) October 19, 2026

Sin embargo, su participación disminuyó durante la segunda campaña. Después de disputar un promedio de 19,2 minutos por encuentro en su primer año, pasó a jugar aproximadamente la mitad de ese tiempo y apareció en 54 partidos. Su producción ofensiva cayó hasta los 4,2 puntos por juego en la temporada 2025-2026, mientras su presencia en la rotación se reducía progresivamente.

Los Lakers apostaron por Knecht tras su destacado paso por la Universidad de Tennessee, donde fue reconocido como Jugador del Año de la Conferencia Southeastern (SEC) en la temporada 2023-2024. Durante ese curso también ayudó a los Volunteers a alcanzar los cuartos de final del torneo universitario.

Charlotte y Orlando aparecen entre las posibles opciones

Aunque Los Angeles decidió prescindir de sus servicios, Knecht podría encontrar otra oportunidad en la NBA. Charlotte Hornets aparece como un posible destino debido al interés que mostró anteriormente por el jugador.

Antes de la fecha límite de traspasos de 2025, los Hornets intentaron concretar una operación con los Lakers que incluía al pívot Mark Williams a cambio de Knecht. Sin embargo, el acuerdo se vino abajo después de que Williams no superara el examen médico, por lo que el intercambio nunca llegó a completarse.

La situación actual de Charlotte es diferente a la de aquel momento, ya que LaMelo Ball fue enviado a Minnesota. Aun así, el equipo podría considerar la incorporación de un tirador capaz de aportar puntos desde el banquillo, un papel para el que Knecht había mostrado condiciones durante su primera temporada profesional.

Orlando Magic también figura entre las franquicias que podrían evaluar su fichaje. El equipo necesita reforzar su producción ofensiva después de cerrar la temporada anterior con resultados decepcionantes y cuenta con un lugar disponible en su plantilla antes del inicio de la nueva campaña.

Ese espacio podría facilitar una posible incorporación, aunque no se ha confirmado que Orlando haya presentado una oferta ni que existan negociaciones con el jugador.

La salida de Knecht de los Lakers pone fin a una etapa en la que alternó actuaciones de alto nivel anotador con una pérdida progresiva de minutos. Su producción durante el primer año demostró que podía contribuir en ataque, pero no logró mantener ese protagonismo en su segunda temporada.

Con su contrato rescindido, el alero queda a la espera de una nueva oportunidad. Charlotte cuenta con el antecedente de su interés en el jugador, mientras que Orlando dispone de una vacante que podría utilizar para sumar alternativas ofensivas. Por ahora, ninguno de los dos equipos ha confirmado un movimiento para incorporarlo.

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