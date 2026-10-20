La temporada NBA arranca con derrota de Boston Celtics a manos de los Detroit Pistons

Paul George tuvo un estreno individual sobresaliente con los Boston Celtics, pero sus 38 puntos no alcanzaron para evitar la derrota por 121-113 frente a los Detroit Pistons en el inicio de la temporada de la NBA. El equipo de Detroit remontó una desventaja de diez unidades en el último cuarto y convirtió un parcial de 23-0 en el momento decisivo del encuentro disputado en el Little Caesars Arena.

Boston dominaba 99-89 cuando comenzó a perder el control del partido. Los Pistons aprovecharon la caída ofensiva de su rival para encadenar una racha que cambió por completo el marcador y los llevó a colocarse 112-99. Los Celtics intentaron reaccionar con un tramo favorable de 11-2, pero no pudieron completar la remontada.

Javonte Green fue uno de los protagonistas de la noche. Desde el banquillo, anotó 19 puntos y encestó cinco triples en ocho intentos durante apenas 17 minutos y 49 segundos. Dos tiros libres suyos, con 6,7 segundos por jugar, dejaron el marcador 119-113 y prácticamente aseguraron el triunfo local.

Cade Cunningham y Jalen Duren encabezaron la producción de Detroit con 22 puntos cada uno. Cunningham también repartió ocho asistencias, mientras que Duren terminó con nueve rebotes. Duncan Robinson contribuyó con 21 unidades y cinco triples, y Ausar Thompson registró un doble-doble de 11 puntos y 11 rebotes, además de cinco asistencias.

Paul George establece una marca con los Celtics

La derrota no impidió que George firmara una actuación destacada en su primer partido con Boston. El alero de 36 años terminó con 38 puntos, 12 canastas en 21 intentos y siete triples convertidos de 12 lanzamientos. También capturó cinco rebotes, repartió tres asistencias y consiguió cinco robos en 31 minutos de juego.

Su anotación estableció un récord para un jugador en su debut con los Celtics, al superar los 30 puntos que Kristaps Porzingis consiguió en octubre de 2023, también durante una jornada inaugural. La marca, sin embargo, quedó lejos del récord de anotación en un debut con una franquicia de la NBA: Kyrie Irving anotó 50 puntos con los Brooklyn Nets en 2019.

George también quedó por detrás de otras actuaciones históricas, como los 47 puntos de Kiki Vandeweghe en su primer partido con Portland en 1984, los 43 de Wilt Chamberlain en su debut en la NBA en 1959 y los 39 de Damian Lillard en su estreno con Milwaukee en 2023.

Pese a su actuación, el nueve veces All-Star no quiso celebrar su rendimiento individual después de la derrota. “No soy de los que consideran que una derrota sea una victoria moral”, afirmó George. “No significa nada”.

El jugador, que afronta su decimoséptima temporada en la liga, también encontró motivos de aliento en su estado físico. Las lesiones y una suspensión de 25 partidos por no superar una prueba antidopaje limitaron su participación a 37 y 41 encuentros en las dos últimas temporadas regulares con Philadelphia 76ers.

George reconoció que la pretemporada había sido complicada y que llegó a sentir las piernas pesadas durante el campamento de entrenamiento. “Es difícil saberlo hasta que se encienden las luces”, señaló. “Fue un campamento duro para mí”.

Detroit aprovechó las dificultades ofensivas de Boston

El equipo de Joe Mazzulla tuvo en George su principal referencia anotadora, pero no encontró suficiente respaldo en Jayson Tatum. El alero terminó con 13 puntos y 11 asistencias, tras convertir seis de sus 23 lanzamientos de campo y fallar sus siete intentos desde la línea de tres puntos.

Derrick White y Payton Pritchard aportaron 17 puntos cada uno, mientras que Sam Hauser añadió 11. Hugo González, en el comienzo de su segundo año en la NBA, disputó nueve minutos y 43 segundos. El español capturó tres rebotes, pero no anotó después de fallar su único lanzamiento, un triple.

El encuentro reunió a los dos equipos con mejor balance de la Conferencia Este durante la temporada regular anterior. Detroit había terminado con marca de 60 victorias y 22 derrotas, por delante de Boston, aunque los New York Knicks, terceros en esa clasificación, acabaron conquistando el campeonato.

La jornada inaugural también contemplaba el enfrentamiento entre los New York Knicks y los Philadelphia 76ers, además del duelo entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs, una reedición de las últimas finales de la Conferencia Oeste.

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