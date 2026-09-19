Javier Aguirre habría aceptado contrato de nueve meses para dirigir al Valencia

A Javier Aguirre le fascina meterse a los incendios y la directiva del Valencia ya le puso en la mano la manguera para apagar el fuego en España. Aunque el experimentado estratega mexicano no era la primera opción en la lista de los directivos ibéricos.

El plan original de firmar a Ernesto Valverde terminó por caerse de la mesa y obligó a los altos mandos a buscar el colmillo retorcido del exentrenador del Tricolor, quien ya ha tenido experiencia en el fútbol ibérico al frente del Osasuna, Atlético de Madrid y Mallorca, entre otros.

¡REVELAN DETALLES DE LA NEGOCIACIÓN ENTRE EL VASCO Y VALENCIA! ????



De acuerdo con reportes de Cadena SER, Javier Aguirre sería el elegido para sacar a los Murciélagos de la zona de descenso en LaLiga. El mexicano quiere un año más en su contrato, pero el equipo español se lo? — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 19, 2026

El timonel azteca que viene de comandar el barco nacional en las Copas del Mundo del 2002, 2010 y 2026 se convertirá en el nuevo inquilino de Mestalla tras convencer a los mandamases con su personalidad directa y sin rodeos.

Las versiones que corren con fuerza en la península aseguran que el acuerdo está prácticamente planchado y el anuncio oficial es cuestión de horas para que la afición che conozca a su nuevo salvador.

El trato inicial contempla una apuesta a corto plazo debido a que la prensa deportiva española reporta que el Vasco estampará su firma en un contrato por apenas nueve meses con la dura encomienda de entregar buenas cuentas de inmediato. La directiva dejó una ventana abierta para extender el vínculo por un año más si el timonel obra el milagro de meter a la escuadra en puestos europeos de Champions League.

El estratega mexicano tiene las maletas listas para emprender el vuelo a inicios de la próxima semana y sellar su regreso a LaLiga donde ya cuenta con una larga colección de batallas al frente de planteles como Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca.

Lo único que detiene el anuncio son los últimos detalles del salario y el papeleo de los impuestos, además de destrabar la salida de su preparador físico de confianza.

¡VAMOOOS! ???? ¡EL VASCO DIRIGIRÁ AL VALENCIA!



Informa Fabrizio Romano que ya hay principio de acuerdo para que Javier Aguirre se convierta en nuevo entrenador del Valencia. El mexicano volverá a España.



¡Éxito! pic.twitter.com/LTwUeSLpEh — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 19, 2026

Aguirre exigió como condición innegociable la incorporación de Pol Llorente, quien actualmente forma parte de la estructura de la selección de México, pero tiene una cláusula para seguir al técnico en sus aventuras en los banquillos. La directiva del cuadro valenciano tendrá que rascarse los bolsillos y negociar con la federación azteca para liberar al preparador y permitir que el cuerpo técnico comience a entrenar con plantel completo.

Seguir leyendo:

– Javier Aguirre congela las negociaciones con el Valencia para revisar a fondo el plantel

– El “Vasco” Aguirre vuela a España para cerrar su fichaje con el Valencia

– Javier Aguirre vuelve a estar en el radar de los banquillos de España











