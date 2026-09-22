La supuesta e ilógica oferta de Ecuador al Vasco Aguirre debido a la enemistad futbolera

El que haya devuelto la confianza y alegría por la selección mexicana convirtió a Javier “Vasco” Aguirre como el ajonjolí de todos los moles, pues ahora se asegura que, a la par de la oferta del Valencia, existió la opción de dirigir a Ecuador, no obstante la enemistad futbolera que existe con los mexicanos.

Dicha opción fue destapada en Radio Marca, donde se aseguró que el timonel azteca pudo terminar dirigiendo en Corea del Sur, en los Emiratos Árabes o aceptar la descabellada oferta de los ecuatorianos.

¡Le habrían echado el ojo! ??



El Vasco Aguirre tuvo propuestas de Corea del Sur y Ecuador, así como de un club de Emiratos Árabes, según Radio Marca. ????



A ambas selecciones les ganó en la Copa del Mundo 2026, con México. ?? pic.twitter.com/3vhxQT0SwO — TNT Sports México (@tntsportsmex) September 22, 2026

La intención de la directiva de Ecuador era llevar al “Vasco” para relevar al argentino Sebastián Beccacece, una idea que sorprendió a muchos debido al ambiente de animadversión que se vive entre ambos países.

El interés del seleccionado sudamericano generó bastante curiosidad en el medio, sobre todo porque terminaron del chongo con los mexicanos después de aquella dolorosa y temprana eliminación en la Copa del Mundo.

El Muñeco les ganó el mandado

Al final del día, los dirigentes de la nación sudamericana se quedaron con las ganas de ver al estratega mexicano y optaron por romper el cochinito para contratar al argentino Marcelo “Muñeco” Gallardo.

La pregunta que todo el mundo se hace en los pasillos del futbol es de dónde salió tanta tensión entre las dos camisetas, una rivalidad que se encendió con todo previo a los dieciseisavos de final.

Y es que la chispa se prendió cuando un grupo de aficionados mexicanos cayó de sorpresa al hotel de concentración de los sudamericanos, armando una serenata ruidosa una noche antes del partido.

Javier Aguirre habría rechazado dirigir a la Selección de Ecuador antes de llegar al Valencia https://t.co/T8AvBkFzrv pic.twitter.com/Ky6bZDTeLS — Infobae Centroamérica (@InfobaeCam) September 22, 2026

Se quejaron con la directiva

La Federación Ecuatoriana de Futbol pegó el grito en el cielo y emitió un comunicado oficial para expresar su inconformidad por el comportamiento de los fanáticos aztecas durante la madrugada.

En el bando ecuatoriano reclamaron que el escándalo impidió que sus futbolistas descansaran tranquilamente, señalando que estos hechos distan mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad.

ESTO PASÓ TRAS EL MUNDIAL CON LA SELECCIÓN ???



Vasco fue pretendido por Ecuador y tuvo propuestas con Corea del Sur y Emiratos Árabes pero terminó como técnico del Valencia. pic.twitter.com/V8X3dSJm3g — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 22, 2026

Para colmo de males, la discusión en redes sociales escaló a niveles ridículos cuando varios periodistas de aquel país aseguraron de forma directa que el crimen organizado amenazó a los jugadores.

Supuestamente, las amenazas eran para obligarlos a dejarse ganar y beneficiar a México, un chisme bastante pesado que afortunadamente fue desmentido por completo pocos días después del tremendo escándalo.

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