ICE pretende deportar a una inmigrante cubana detenida por maltrato infantil e intento de incendio

Una inmigrante cubana que llevaba cuatro años viviendo en territorio estadounidense sin ningún tipo de documento para avalar su estancia, enfrenta acusaciones de maltrato infantil y de provocar un incendio en la casa donde vivían, delitos por los cuales pretende ser deportada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

De acuerdo con una denuncia penal presentada en contra de Meliza Campos-Sánchez, extranjera que ingresó sin documentos a Estados Unidos a través de Florida, en mayo de 2022, enfrenta dos cargos de negligencia infantil, un cargo de abuso infantil y otro más de incendio provocado, todo ellos derivados de un incidente ocurrido el 16 de agosto.

Todo surgió a partir de una llamada solicitando el apoyo de agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade para acudir a un domicilio donde una mujer estaba provocando un incendio a la par de que se escuchaba cómo maltrataba a dos niñas.

Cuando los representantes de las autoridades arribaron al sitio se percataron que una chica de origen cubano actuaba de manera extraña y después corroboraron que quien la denunció había dicho la verdad.

ICE has lodged a detainer for this MIAMI MENACE who poured hot wax on her OWN CHILDREN.



Meliza Campos-Sanchez, an illegal alien from Cuba, was RELEASED into our nation by the Biden Administration and has been arrested for child abuse and arson.



We will work with our Florida? pic.twitter.com/fzBQy0yNHL — Homeland Security (@DHSgov) August 21, 2026

Mientras los agentes investigaban lo ocurrido en el domicilio, descubrieron que Meliza Campos-Sánchez es una influencer con 87,000 seguidores en Instagram.

Lo grave de su caso fue que minutos antes, la inmigrante cubana de 26 años había compartido dos videos comprometedores en la plataforma.

En la primera grabación parecía verterse cera de vela derretida sobre su cuerpo y sobre las manos de sus hijas de tan sólo tres y seis años, respectivamente.

Después, en el segundo video, la mujer aparecía cantando y bailando semidesnuda en la cocina de su hogar previo a prender fuego a un montículo de ropa.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer que el ICE presentó una orden de detención migratoria en el Centro Correccional Turner Guilford Knight solicitando a los funcionarios locales que notificaran a las autoridades federales de inmigración antes de liberar a Meliza Campos-Sánchez para poder tomarla bajo custodia.

Sin embargo, la inmigrante cubana será sometida a una evaluación mental para determinar la razón de su extraño comportamiento.

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