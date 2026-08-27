ICE rompe récord con más de 800 arrestos diarios de personas sin antecedentes penales

El ICE registró en julio una cifra sin precedentes de detenciones de personas sin antecedentes penales, con un promedio de más de 800 arrestos diarios, de acuerdo con nuevos datos federales analizados por CBS News.

El dato destaca en medio de la ofensiva migratoria impulsada por la administración de Donald Trump. En julio, los agentes realizaron en promedio más de 1,580 arrestos al día, el nivel más alto registrado durante el segundo mandato del presidente.

Por primera vez en este periodo, más de la mitad de las personas detenidas correspondieron a casos en los que existían únicamente infracciones civiles de inmigración, sin cargos penales pendientes o condenas.

La información obtenida por el Deportation Data Project, una iniciativa vinculada con la Universidad de California, Berkeley y UCLA, revela que el incremento ocurre mientras la Casa Blanca mantiene la presión para que ICE alcance 2,000 arrestos diarios, una meta que ha sido señalada por funcionarios de la administración. La agencia, sin embargo, ha sostenido que no opera bajo cuotas de arrestos.

El discurso de Trump choca con las cifras

Funcionarios de la administración han insistido en que la prioridad son los llamados delincuentes más peligrosos. Sin embargo, los datos muestran una realidad más amplia.

Según el análisis, las personas con condenas por delitos violentos representan aproximadamente 6% de todos los detenidos por ICE durante la actual administración y alrededor de 4% de quienes fueron puestos bajo custodia en julio.

El Departamento de Seguridad Nacional defendió la estrategia. Un portavoz declaró al medio citado que “ICE aplica la ley tal como está escrita” y aseguró que algunas personas clasificadas como no delincuentes pueden tener antecedentes o vínculos que no aparecen en los registros penales estadounidenses.

La administración también ha justificado el aumento de los operativos por la necesidad de localizar a personas que viven en Estados Unidos sin autorización migratoria.

Más arrestos en calles, aeropuertos y controles

El repunte no se concentró únicamente en las grandes redadas que anteriormente recibieron amplia cobertura. Los agentes han recurrido también a controles de tráfico, aeropuertos, oficinas de registro migratorio y detenciones en comunidades.

El diario encontró que al menos 45,300 arrestos de ICE realizados en junio y julio ocurrieron en comunidades, en lugar de cárceles o prisiones. Además, unos 12,700 estuvieron relacionados con acuerdos 287(g), que permiten a determinadas agencias policiales locales colaborar en labores de aplicación de las leyes migratorias.

Florida registró algunos de los incrementos más fuertes. En Jacksonville, el promedio mensual de arrestos comunitarios pasó de 18 a 166 durante junio y julio. En Miami, el promedio subió de 115 a 715.

El programa 287(g), además, continúa expandiéndose. ICE mantiene acuerdos con más de 1,850 agencias municipales, condales y estatales, mientras el DHS ha destinado $1,150 millones para fortalecerlo hasta septiembre de 2027.

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