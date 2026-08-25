ICE deporta a Honduras a la esposa de un sargento del Ejército y separa a su familia

Cristy Maryori Villafranca Trejo, originaria de Honduras y madre de una niña de 6 años, fue deportada el 24 de agosto, después de haber sido detenida por agentes de ICE en julio, de acuerdo con información de ABC News. Su esposo, el sargento Hedar Leonel Turcios Juárez, confirmó que Villafranca ya fue enviada a Honduras.

El caso ha llamado especialmente la atención porque Turcios también es inmigrante de origen hondureño. Llegó a Estados Unidos en 2014, posteriormente se incorporó al Ejército y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2024, después de un despliegue de nueve meses en Medio Oriente. Luego comenzó el proceso para que su esposa pudiera regularizar su situación migratoria.

La detención ocurrió frente a su hija

Según relató el sargento a ABC News, agentes de ICE detuvieron a Villafranca frente a un Walmart en julio, mientras la pequeña hija de la pareja presenciaba el arresto. Su esposo aseguró que ella había salido de Honduras en 2016 debido a la violencia que enfrentaba en el país.

“Ha sido una esposa que me ha apoyado mucho desde el primer día que decidí unirme al ejército”, dijo Turcios. “No representa una amenaza para nadie. Simplemente estamos tratando de mantener a nuestra familia unida”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó posteriormente la deportación y sostuvo que Villafranca había ingresado ilegalmente a Estados Unidos en 2016. El organismo señaló que la detención fue parte de una operación de control migratorio dirigida específicamente contra ella.

Más familias de militares están bajo presión

El caso no sería aislado. Una investigación de AP revela que más de 50 padres y cónyuges de militares han sido afectados por la campaña de deportaciones durante el segundo mandato de Trump y que al menos seis han sido deportados.

Organizaciones que defienden a estas familias aseguran que algunos militares han tenido que solicitar permisos para cuidar a sus hijos ante la ausencia de sus parejas. Danitza James, directora ejecutiva de Repatriate Our Patriots, afirmó que hay familias que incluso viven con miedo de buscar ayuda por temor a la maquinaria migratoria.

El gobierno, sin embargo, sostiene que tener un familiar en las Fuerzas Armadas no concede inmunidad migratoria. Un portavoz del DHS declaró que el servicio militar de un familiar “no otorga automáticamente libertad condicional, estatus legal ni inmunidad ante las autoridades migratorias”.

El conflicto resulta particularmente sensible porque durante décadas el servicio militar ha representado una vía para facilitar la naturalización y porque las familias de militares habían contado con ciertas protecciones migratorias. El caso de Villafranca muestra cómo esas garantías enfrentan ahora una etapa de mayor incertidumbre.

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