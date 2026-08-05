Más de 50 familiares de militares han sido detenidos por ICE pese a beneficios migratorios

La política migratoria del presidente Donald Trump ha alcanzado a un grupo que durante años contó con protecciones especiales: los familiares directos de integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Una investigación de The Associated Press documentó que más de 50 padres y cónyuges de militares en servicio activo han sido detenidos por ICE desde el inicio del segundo mandato del mandatario.

De acuerdo con el reportaje, al menos seis personas ya fueron deportadas, una salió voluntariamente del país y ocho permanecen bajo custodia migratoria. La agencia señala que el gobierno no lleva un registro oficial de estos casos y que la cifra real podría ser mayor.

Un cambio que preocupa a las Fuerzas Armadas

Durante décadas existió un consenso bipartidista para evitar la deportación de familiares directos de militares mientras regularizaban su situación migratoria. Sin embargo, la agencia encontró que ahora varios de ellos han sido arrestados incluso durante citas con autoridades migratorias, cuando buscaban acceder a beneficios legales disponibles para las familias de quienes sirven en el Ejército.

El impacto también ha llegado a los cuarteles. Algunos militares han tenido que retrasar despliegues, solicitar licencias o asumir solos el cuidado de sus hijos tras la detención de sus esposas o padres.

“¿Cómo puedo siquiera concentrarme en mi carrera militar si tengo que preocuparme por cómo está mi esposa?”, declaró a AP el sargento Hedar Leonel Turcios Juárez, cuya esposa fue detenida frente a su hija de seis años.

El DHS defiende la política

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió al mismo medio que el servicio militar de un familiar “no otorga automáticamente un estatus migratorio legal ni exime a los extranjeros de las consecuencias de violar las leyes de inmigración”.

No obstante, exfuncionarios del propio ICE consideran que la estrategia representa un cambio radical respecto a administraciones anteriores.

“No los someteríamos a un proceso de deportación, punto. Eso es una locura”, afirmó Dan Gividen, exsubdirector jurídico del ICE durante la primera administración Trump.

La investigación también revela que los tiempos para obtener beneficios migratorios dirigidos a familias de militares se han duplicado, lo que las deja más expuestas a ser detenidas mientras esperan una resolución.

Sigue leyendo: