Trump pausa citas de visa de inmigrante en todo el mundo y deja a miles de solicitantes en espera

La administración de Donald Trump puso en pausa las citas para visas en embajadas y consulados de Estados Unidos alrededor del mundo, una medida que se presenta como parte de una nueva etapa de capacitación para funcionarios consulares y que llega mientras Washington endurece el control sobre la inmigración legal.

Reuters informó que la pausa afecta las citas en las representaciones estadounidenses, mientras Financial Times señaló que solicitantes con entrevistas de visas de inmigrante ya programadas comenzaron a recibir avisos de reprogramación.

Capacitación para endurecer el filtro migratorio

Un portavoz del Departamento de Estado explicó que se puso en marcha una iniciativa global de capacitación para los funcionarios consulares. Las citas serán ajustadas para permitir que el personal participe en ese proceso. El gobierno no ha dado una fecha concreta para normalizar el calendario, de acuerdo con los reportes de ambos medios citados.

El objetivo, según la explicación oficial recogida, es mejorar la revisión de los solicitantes y detectar a quienes podrían convertirse en una carga pública para Estados Unidos. La administración busca además una evaluación “integral y consistente” de cada caso.

La decisión tiene especial relevancia para quienes tramitan visas de inmigrante, es decir, personas que buscan autorización para vivir de manera permanente en Estados Unidos. El propio Departamento de Estado ya había endurecido este criterio. En agosto estableció un procedimiento que permite a funcionarios consulares exigir, en determinados casos, una fianza por carga pública a solicitantes de visas de inmigrante. La dependencia sostiene que quienes pretenden emigrar deben demostrar que serán un beneficio y no una carga para el país.

La pausa llega después de un revés judicial

El anuncio ocurre apenas días después de que una jueza federal en Nueva York bloqueara una política de la administración Trump que había suspendido el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países.

La jueza Jeannette Vargas consideró que esa medida excedía la autoridad del secretario de Estado, Marco Rubio, y cuestionó que las solicitudes fueran frenadas de manera general con base en la nacionalidad.

La nueva pausa no equivale, por ahora, a una prohibición permanente. Sin embargo, representa otro obstáculo para personas que ya habían avanzado en un proceso migratorio y que ahora deberán esperar una nueva fecha para su entrevista. El Departamento de Estado no ha establecido públicamente cuándo terminará la pausa.

El movimiento se suma a otras medidas recientes, como la búsqueda de la administración de revocar hasta 200,000 visas de turismo y negocios de personas que han solicitado asilo, así como el cobro de $103,265 para nuevas solicitudes de visas H-1B.

Para los solicitantes afectados, el punto de mayor incertidumbre es cuándo volverán a abrirse los espacios de entrevista. Mientras tanto, quienes tengan un trámite en curso deberán revisar las comunicaciones de la embajada o consulado donde llevan su caso y esperar instrucciones sobre la nueva fecha.

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