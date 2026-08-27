Futbolista Matías Pourrain saldrá libre tras fianza de $20,000 fijada por juez de inmigración

El futbolista argentino Matías Pourrain podrá recuperar su libertad luego de que un juez de inmigración fijara en $20,000 la fianza para que salga del centro de detención donde permanece bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos.

La decisión se tomó este jueves durante una audiencia realizada en Texas, después de que el caso del jugador fuera trasladado desde Florida. De acuerdo con información publicada por Noticias Telemundo, la defensa de Pourrain logró convencer al juez de que el futbolista cuenta con suficientes vínculos con Estados Unidos para continuar su proceso migratorio fuera de prisión.

La abogada Regina Borges de Moraes señaló que el Gobierno se opuso a la liberación al considerar que su cliente representaba un posible riesgo de fuga. La defensa respondió que la relación de Pourrain con Estados Unidos va mucho más allá de sus familiares directos.

La defensa destacó sus lazos en Florida

Según el comunicado difundido por la oficina de la abogada, Borges presentó ante el tribunal los vínculos que el futbolista ha construido durante años dentro de la comunidad futbolística del sur de Florida, particularmente por su trabajo con niños y jóvenes.

La defensa sostuvo que esa labor, además de su actividad como jugador y entrenador, demuestra que Pourrain mantiene una vida estable y arraigada en la comunidad.

El proceso no ha terminado. El pago de la fianza de $20,000 permitirá que el argentino deje el centro de detención y continúe su caso migratorio en libertad, una vez que se completen los procedimientos necesarios.

La noticia representa un giro importante para el deportista, detenido el 6 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, en Florida, cuando viajaba con su equipo rumbo a Los Ángeles.

Fue detenido antes de abordar un vuelo

Pourrain había pasado por los controles de seguridad del aeropuerto y se encontraba con sus compañeros cuando agentes de ICE lo detuvieron, según explicó anteriormente su abogada.

Borges relató al medio citado que el jugador estaba asustado después del arresto. “No resistió, no hizo nada. Se lo llevaron ahí”, afirmó al describir lo ocurrido.

El Club de Lyon FC, que también respaldó públicamente al futbolista, aseguró que Pourrain ingresó legalmente a Estados Unidos, tiene un caso de asilo pendiente, permiso de trabajo vigente y una identificación de Florida. El equipo también afirmó que no cuenta con antecedentes penales.

“Matías no es un delincuente”, sostuvo el club en su mensaje de apoyo.

Ahora, con la fianza establecida, el jugador podrá volver a su hogar en el sur de Florida y reencontrarse con su familia, aunque todavía deberá enfrentar el proceso ante las autoridades de inmigración de Estados Unidos.

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