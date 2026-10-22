Costco tiene nuevas ofertas hasta el 15 de noviembre: qué revisar antes de comprar este fin de semana

La promoción incluye ropa para el frío, alimentos y productos de limpieza. Antes de llenar el carrito, conviene distinguir el descuento anunciado del precio final y comprobar dónde se aplica.

Quienes planean visitar Costco este fin de semana encontrarán una nueva tanda de descuentos para socios. La campaña comenzó el 19 de octubre y estará vigente hasta el 15 de noviembre de 2026, con promociones en distintas categorías.

El catálogo oficial incluye desde prendas para las bajas temperaturas hasta productos para cocinar y mantener la casa. Pero hay un detalle que merece atención antes de salir: no todas las ofertas funcionan igual en las tiendas y en internet, y algunos anuncios muestran únicamente cuánto ahorrarás, sin indicar el precio final.

Qué ofertas tiene Costco hasta el 15 de noviembre

Estos son algunos ejemplos del catálogo oficial de descuentos de Costco. Los precios indicados corresponden a la referencia publicada para almacenes; el valor en línea puede ser diferente.

Costco tiene ofertas hasta el 15 de noviembre de 2026 en ropa, alimentos y limpieza Crédito: Impremedia

El detalle que puede cambiar cuánto terminas pagando

Una etiqueta de “$7 de descuento” no significa que el artículo cueste $7. Para saber si conviene, necesitas conocer el precio regular de esa presentación y cuánto pagarás después de aplicar la rebaja.

También importa dónde compras. Costco explica que algunos precios de internet difieren de los de los almacenes por los costos de envío y las promociones exclusivas de tienda. Por eso, encontrar un producto en ambos canales no implica que el total sea idéntico.

Si vas a comparar, revisa el mismo artículo y la misma presentación. Un envase más grande puede parecer una mejor oportunidad, pero la comparación útil es cuánto cuesta cada onza, unidad o carga de lavado.

En la ropa, comprueba talla, material y uso previsto. Una prenda rebajada que no necesitas puede terminar desplazando del presupuesto una compra más importante.

Qué revisar antes de ir a Costco este fin de semana

La fecha de cierre de la campaña permite organizar las compras sin tratar cada descuento como una oportunidad que termina el domingo. Antes de visitar el almacén, conviene hacer una lista de lo que realmente necesitas reponer y fijar cuánto puedes gastar.

En los productos de limpieza, calcula cuánto tiempo tardarás en consumir el paquete y si tienes espacio para guardarlo. En los alimentos, considera las porciones, la fecha de caducidad y la posibilidad de conservarlos correctamente.

Otro punto es comprobar los límites publicados para cada promoción. El catálogo, por ejemplo, establece cantidades máximas en varios artículos y advierte que la selección de prendas puede variar según la ubicación. También contempla diferencias de precios en Alaska, Hawái, Puerto Rico, Costco Business Centers e internet.

Para consultar la campaña, entra en la sección Warehouse Savings de Costco. La cadena indica que desde ese apartado puedes identificar las promociones y acceder a los productos que admiten compra en línea.

Antes de pagar, revisa que el artículo elegido coincida con la presentación anunciada y que el descuento se refleje en el total. Esa comprobación permite distinguir una compra útil de un carrito más caro de lo previsto.

Para conocer cómo funcionan los controles de acceso, puedes consultar esta nota de La Opinión: Costco cambia el ingreso a sus tiendas: ya no alcanza con mostrar la membresía.

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