Trabajos de Navidad en Amazon 2026: cómo buscar vacantes cerca de ti y cuánto pagan

Amazon publicará nuevas oportunidades cada semana hasta diciembre. Los puestos temporales tienen un pago promedio de $20 por hora, pero el salario y los horarios deben revisarse en cada oferta.

Para quienes buscan un ingreso extra durante las fiestas, Amazon abrió su campaña de contratación de fin de año con más de 300,000 puestos temporales, de tiempo parcial y de tiempo completo en Estados Unidos. La convocatoria abarca su red de operaciones y tendrá nuevas publicaciones semanales entre octubre y diciembre.

El primer paso para encontrar una oportunidad es consultar las vacantes de tu zona. El anuncio nacional no significa que todos los centros tengan plazas disponibles al mismo tiempo ni que ofrezcan las mismas condiciones.

Cómo buscar trabajos de Amazon cerca de ti

En el portal oficial de contratación, busca por ciudad o código postal y revisa las ubicaciones disponibles. Antes de iniciar una solicitud, compara la dirección del centro, el turno y el tipo de contratación: un empleo de temporada puede tener una jornada completa, parcial o reducida.

También conviene distinguir entre un horario fijo, que se repite cada semana, y las modalidades flexibles que permiten elegir turnos dentro de ciertas condiciones. La disponibilidad depende del establecimiento y de las necesidades de contratación.

Si no aparecen oportunidades cercanas, puedes registrarte para recibir avisos por correo electrónico o enviar NEWJOB al 31432. En el registro por mensaje de texto, el sistema solicita el código postal para identificar oportunidades próximas. Recibir una alerta permite conocer una publicación; no reserva el puesto ni garantiza la contratación.

Muchos de sus empleos por hora no requieren currículum ni entrevista. Hay oportunidades en Amazon en casi todos los estados Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Cuánto paga Amazon por los trabajos de Navidad

La compañía distingue entre el pago de los trabajadores temporales y el de su plantilla de operaciones a tiempo completo:

Empleos temporales: promedio de $20 por hora.

Puestos de operaciones a tiempo completo: salario inicial mínimo de $20 por hora.

Plantilla de operaciones: pago promedio de $24 por hora.

Un promedio no es una tarifa garantizada para cada vacante. Tampoco debe confundirse el salario con la compensación total que incluye el valor de los beneficios. La cantidad concreta debe figurar en la oferta que elijas.

Además del pago por hora, revisa cuántas horas trabajarías y cómo llegarías al establecimiento. Un turno de madrugada puede resultar poco conveniente si exige pagar transporte adicional o si no coincide con los horarios del transporte público.

Puedes ver: Salarios y beneficios de los trabajadores de Amazon en Estados Unidos

¿Hay trabajos remotos en Amazon y vacantes en español?

Amazon ofrece algunos puestos remotos en atención al cliente y áreas corporativas, pero la convocatoria navideña de más de 300,000 contrataciones corresponde a su red de operaciones. La mayoría de los empleos por hora requieren acudir a una instalación.

Para buscar alternativas, al ingresar a Amazon Jobs utiliza términos como “remote”, “virtual”, “Spanish” o “bilingual”, junto con tu ubicación. Existen puestos que requieren español, aunque las vacantes bilingües también pueden exigir dominio del inglés y ser presenciales.

Antes de postularte, revisa dónde debes residir, los idiomas requeridos y la modalidad. Un empleo remoto puede estar limitado a un país o estado específico; trabajar desde casa no implica poder hacerlo desde cualquier lugar.

Cómo solicitar una vacante paso a paso

El proceso puede variar según el puesto y la ubicación, pero la guía de Amazon comienza con la elección del empleo, el horario y el lugar de trabajo.

Selecciona una oferta disponible y lee las condiciones del puesto. Crea una cuenta o ingresa a tu perfil para completar la solicitud. Elige el turno y la cita de contratación, cuando el sistema lo permita. Envía la solicitud completa y revisa las instrucciones para los pasos pendientes. Presenta los documentos requeridos para verificar tu identidad y elegibilidad para trabajar.

Amazon explica que muchos de sus empleos por hora no requieren currículum ni entrevista, aunque existen excepciones. Por eso, las instrucciones de la vacante elegida deben guiar el trámite. El estado de la postulación y las citas pueden consultarse desde la cuenta del candidato.

Un consejo importante para futuras oportunidades: Amazon recomienda ingresar a amazon.com/localjobs y activar las alertas de empleo.

Puedes ver: Incumplimiento de contrato de trabajo: qué puedes reclamar en California y cómo hacerlo

Qué revisar sobre el seguro médico y la duración del empleo

La nueva cobertura médica anunciada para temporales elegibles comenzará el 1 de enero de 2027 y estará dirigida a quienes trabajen al menos 30 horas semanales. Quienes hayan ingresado antes y cumplan las condiciones accederán desde esa fecha; los contratados posteriormente podrán hacerlo desde su primer día. Esto no significa que una incorporación en octubre o noviembre active automáticamente ese nuevo beneficio.

Antes de aceptar, confirma también la duración prevista del contrato y los beneficios aplicables a esa clasificación laboral. Amazon señala que estos pueden variar según la ubicación, las horas programadas, la antigüedad y el tipo de empleo.

Si encuentras un puesto que te interesa, procura completar el trámite en ese momento. Si no hay vacantes o citas disponibles, vuelve a revisar el portal: la disponibilidad cambia a medida que se cubren puestos y aparecen nuevas oportunidades.

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