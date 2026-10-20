Amazon anuncia más de 300,000 contrataciones para la temporada navideña

Este martes, el gigante del comercio electrónico, Amazon anunció a través de un comunicado que para la temporada decembrina abrirá al menos 300,000 vacantes en todo Estados Unidos a medida que se prepara para un aumento de los pedidos en su plataforma debido a las festividades.

Esta nueva ronda de contratación es una de las más grandes de la compañía en casi tres años, luego de que en los últimos meses la mayoría de sus anuncios fueran recortes de personal tras la integración de la inteligencia artificial en sus procesos operativos.

De acuerdo con el anuncio de Amazon las vacantes serán de tiempo parcial y completo para la mayoría de sus operaciones principales. La compañía indicó que los empleados a tiempo completo recibirán un salario mínimo entre $20 y $24 dólares por hora.

Asimismo, el gigante del comercio electrónico aseguró que, para el próximo año, los empleados con 30 horas semanales obtendrán beneficios de atención medica al igual que los de tiempo completo.

Pero, Amazon no es la única compañía que esta ajustando sus beneficios, recientemente la cadena minorista, Walmart también anunció que ampliará su cobertura medica para sus empleados, en medio de fuertes aumentos en los gastos de seguros médicos, los cuales presionan los bolsillos de los estadounidenses.

Finalmente, este año la Federación Nacional de Minoristas (NRF) prevé que las ventas durante la temporada decembrina aumenten un 4.2% interanual, pese al alto costo de vida, se estima que los estadounidenses se mantendrán resilientes en cuanto a sus gastos de diciembre este año, superando el billón de dólares en general.

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