Target anuncia rebajas en más de 2,000 artículos para la temporada decembrina

A tan solo meses de iniciar la temporada navideña, la cadena minorista Target ya está preparando sus próximas ofertas y descuentos con el anuncio de más de 2,000 artículos en rebaja que de seguro no te querrás perder.

A través de un comunicado publicado el pasado 29 de septiembre, el minorista indicó que los productos y artículos en las categorías de ropa, accesorios y hogar tendrán precios más asequibles. Este nuevo ajuste se suma a los ya 10,000 artículos que han rebajado de precio este año.

Los clientes de Target podrán adquirir zapatos desde $35 dólares, botas de lluvia para niños con un 15% de descuento, sábanas y edredones con precios que oscilan entre los $40 y $60 dólares; además, las rebajas incluirán marcas como Universal Thread, A New Day, All in Motion y Cat & Jack.

Target Beauty Studio

Los nuevos precios se anuncian semanas después de que la cadena hiciera el lanzamiento del tan esperado “Target Beauty Studio”, una sección dedicada únicamente al cuidado de la piel con más de 1,600 productos que abarcan desde fragancias hasta maquillaje de las 90 marcas más reconocidas y emergentes del mercado.

Hasta los momentos, este departamento cuenta con 600 tiendas con asesoramiento personalizado, un área para pruebas de productos y ofertas exclusivas para clientes de Target Circle.

Circle Deal Days de Target

Como todos los años, el próximo martes 6 y miércoles 7 de octubre se llevará a cabo el Target Circle Deal Days, un evento exclusivo para los miembros de Target Circle en Estados Unidos con el que se esperan descuentos de hasta el 40% en artículos seleccionados, además de un 30% de descuentos en productos de Hearth & Hand, muebles Threshold, entre otros.

Sigue leyendo: