TJ Maxx cierra tiendas en Estados Unidos en 2026: cuáles son las ubicaciones afectadas

TJ Maxx cerró varias tiendas en Estados Unidos durante 2026 y una actualización publicada esta semana volvió a poner el foco sobre las ubicaciones que ya bajaron sus persianas. Hasta ahora, tres cierres aparecen confirmados en Massachusetts y Maryland, incluida una conocida sucursal de tres pisos en una de las zonas comerciales más transitadas de Boston.

La noticia puede generar preocupación entre los clientes habituales de la cadena, pero no responde a una retirada general de TJ Maxx. Los últimos datos oficiales muestran justamente lo contrario: la empresa sigue aumentando el número de establecimientos y su matriz, TJX Companies, acaba de elevar sus objetivos de expansión a largo plazo.

Qué tiendas de TJ Maxx cerraron en 2026

La lista actualizada de cierres confirmados incluye:

Boston, Massachusetts: 360 Newbury Street, Boston, MA 02115.

360 Newbury Street, Boston, MA 02115. Silver Spring, Maryland: 8661 Colesville Road, Silver Spring, MD 20910.

8661 Colesville Road, Silver Spring, MD 20910. Cumberland, Maryland: 1262 Vocke Road, Cumberland, MD 21502. La propia página de TJ Maxx identifica actualmente la tienda de Cumberland como “permanentemente cerrada”.

El conocido TJ Maxx de Boston cerró después de casi una década

Uno de los cierres más visibles fue el de 360 Newbury Street, en Boston. La tienda ocupaba tres pisos de un reconocido edificio diseñado por el arquitecto Frank Gehry y llevaba casi una década funcionando en esa dirección.

El cierre fue comunicado previamente mediante una notificación WARN de Massachusetts. El documento oficial señalaba que 117 trabajadores serían afectados a comienzos de enero de 2026, aunque la empresa les ofrecería la posibilidad de trasladarse a otras sucursales.

TJ Maxx explicó entonces que revisa continuamente su estrategia inmobiliaria y que la decisión respondía a esa evaluación. La compañía remarcó además que el área de Boston continúa siendo un mercado importante para la empresa.

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Dos cierres de TJ Maxx en Maryland

En Maryland, la sucursal de Ellsworth Place, en Silver Spring, cerró definitivamente el 3 de enero después de aproximadamente 10 años en funcionamiento.

El establecimiento tenía unos 24,000 pies cuadrados. Una sucursal más nueva de TJ Maxx había abierto en 2024 en Burtonsville, a unas 10 millas de distancia, mientras la compañía conserva otros establecimientos en el condado de Montgomery.

La otra ubicación incluida en la lista está en 1262 Vocke Road, Cumberland, dentro del área de Country Club Mall. El buscador oficial de tiendas de TJ Maxx confirma que esa sucursal ya no opera.

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¿TJ Maxx está cerrando tiendas en todo Estados Unidos?

No. Los cierres son puntuales y TJ Maxx continúa expandiéndose en términos generales. Al finalizar el segundo trimestre fiscal de 2027, el 1 de agosto de 2026, TJ Maxx tenía 1,359 tiendas en Estados Unidos, frente a 1,354 al comienzo del trimestre. TJX Companies, que también controla Marshalls, HomeGoods, Sierra y Homesense, llegó a 5,285 establecimientos en sus distintos mercados.

La compañía incluso elevó a 7,500 tiendas su objetivo global de largo plazo para las marcas que ya opera en sus mercados actuales.

Los resultados financieros también muestran crecimiento: durante los primeros seis meses del actual ejercicio, TJX registró ventas netas por $29,500 millones, 7% más que en el mismo período anterior, mientras las ventas comparables aumentaron 5%.

Esto diferencia a TJ Maxx de otras cadenas estadounidenses que durante 2026 están ejecutando amplios programas de reducción de establecimientos. En este caso, los cierres conocidos parecen responder a una revisión selectiva de determinadas ubicaciones, al mismo tiempo que la empresa abre tiendas en otros mercados.

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