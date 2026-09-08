Target abrirá 8 nuevas tiendas: tres estarán en Texas y contratarán cientos de empleados

Target prepara una nueva ronda de aperturas en Estados Unidos antes de terminar 2026. La compañía confirmó ocho nuevas tiendas para octubre y noviembre en seis estados, como parte de un plan de expansión que también incluye inversiones en remodelaciones y contratación de personal.

Siete de las tiendas abrirán el 11 de octubre, mientras que la última comenzará a operar el 8 de noviembre. Texas será el estado con mayor número de nuevas sucursales, con establecimientos en Fort Worth, Katy y Liberty Hill.

Las aperturas forman parte de las más de 30 tiendas que Target tenía previsto inaugurar durante 2026. La empresa también mantiene un plan a largo plazo para construir más de 300 establecimientos adicionales hacia 2035.

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Las 8 nuevas tiendas de Target y cuándo abren

Estas son las ubicaciones anunciadas:

11 de octubre de 2026

Tupelo, Mississippi: 1130 Woodford Way.

Bridgehampton, Nueva York: 2102 Montauk Highway.

Cookeville, Tennessee: 1100 S. Willow Avenue.

Fort Worth, Texas: 5900 Retail Way.

Katy, Texas: 29355 Katy Freeway.

Liberty Hill, Texas: 353 US Highway 183.

Norfolk, Virginia: 201 E. Little Creek Road.

8 de noviembre de 2026

Lima, Ohio: 2600 Elida Road.

La mayoría serán establecimientos grandes. Siete superarán el promedio de aproximadamente 125,000 pies cuadrados que tiene una tienda estándar de la cadena.

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Target apuesta fuerte por Texas

Las tres nuevas tiendas de Texas tendrán aproximadamente 148,000 pies cuadrados cada una. La sucursal de Fort Worth prevé emplear alrededor de 150 personas, mientras que las de Katy y Liberty Hill proyectan cerca de 200 trabajadores cada una. En conjunto, representan aproximadamente 550 nuevos puestos de trabajo.

Los establecimientos ofrecerán servicios como recogida de pedidos, Drive Up y entrega el mismo día. Las tres incluirán Starbucks Café y CVS Pharmacy, mientras que Fort Worth y Katy también tendrán Target Optical.

Con estas aperturas, Target llegará a 165 tiendas en Texas.

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Más de 1,300 empleos vinculados a las nuevas tiendas

Según las estimaciones divulgadas por Target para cada establecimiento, las ocho aperturas supondrán más de 1,300 puestos de trabajo entre los distintos estados.

La empresa señala que los salarios iniciales en sus tiendas oscilan entre $15 y $24 por hora, dependiendo del puesto y de la ubicación.

Las personas interesadas pueden consultar las vacantes disponibles directamente en el portal oficial de empleos de Target, donde la compañía está publicando puestos relacionados con sus nuevas tiendas.

Target invertirá $5,000 millones durante 2026

La expansión forma parte de un programa de inversión de aproximadamente $5,000 millones durante 2026.

Además de las nuevas tiendas, Target prevé remodelar más de 130 establecimientos e invertir cientos de millones de dólares adicionales en nómina, capacitación y mejoras en la experiencia de los clientes.

La compañía opera actualmente más de 2,000 tiendas en Estados Unidos y asegura que sus establecimientos físicos también desempeñan un papel importante en el comercio electrónico: alrededor del 95% de sus pedidos digitales se procesan desde las propias tiendas.

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