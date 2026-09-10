Huey Magoo’s anunció la inauguración de 7 locales en al menos 4 estados del país
Con las próximas aperturas, Huey Magoo's alcanzará los 98 locales este año, la mayoría de ellos ubicados en Florida
Recientemente, a través de un comunicado, la cadena de comida rápida estadounidense Huey Magoo’s anunció la apertura de al menos 7 locales más en cuatro estados del país con el fin de seguir posicionándose en el mercado.
El restaurante, famoso entre los comensales por sus tiras de pollo, tiene planeado realizar las inauguraciones para finales de este año y con ello aumentar su número de locales total a 98, acercándose poco a poco a su objetivo de 115 ubicaciones en todo el país para 2027.
Recientemente, la compañía abrió su local número 91 en Clermont, Florida, donde hasta los momentos concentra la mayoría de sus restaurantes; según su plataforma web, estas serán sus próximas ubicaciones:
- Springfield, Missouri – Inauguración en septiembre
- Independence, Missouri – Inauguración en octubre
- Laredo, Texas – Inauguración en octubre
- Fayetteville, Virginia Occidental – Inauguración en noviembre
- San Petersburgo, Florida – Inauguración en noviembre
- Miami, Florida – Inauguración en noviembre
- Jupiter, Florida – Inauguración en noviembre
La cadena, que cuenta con más de 20 años en el mercado de comida rápida, se ha vuelto famosa en estas últimas dos décadas no solo por sus tiras de pollo, sino también por un extenso menú que incluye desde parrilla, sándwiches y wraps, entre otros, además de sus salsas especiales Magoo’s.
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