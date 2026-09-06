Barnes & Noble alcanza las 720 tiendas mientras reactiva su negocio

Tras una temporada de cierres debido a la venta de libros online, una nueva etapa para Barnes & Noble Booksellers ha comenzado, alcanzando para esta temporada unas 720 tiendas en el país a medida que se reactiva el negocio.

La cadena de librerías más grande de Estados Unidos está cobrando fuerza en el mercado y durante este año se contabilizaron cerca de 28 inauguraciones en varios estados del país.

Con la expansión de su presencia nuevamente en el negocio de venta de libros, Barnes & Noble Booksellers prevé que unas 12 tiendas más se abran en los próximos meses, esto no solo por sus ajustes en cuanto a otorgarles a los libreros mayor control de los locales, sino también por sus sólidas ventas.

En los últimos años, la cadena de librerías ha estado luchando por seguir el ritmo de Amazon y otras plataformas que han capturado a los lectores electrónicos; sin embargo, a medida que anuncia sus inauguraciones, más clientes se sienten entusiasmados por su regreso.

Por ahora se conoce que entre sus nuevas sucursales abrirán tiendas en California, Texas, Florida e Illinois. Además de las 28 tiendas en 15 estados y Washington, D.C., que ya abrieron desde principios de 2026:

San Antonio – 11745 Interestatal 10 Oeste, Suite 750 (Huebner Oaks)

Orlando – 11631 Regency Village Drive (Centro comercial Vineland Pointe)

Lexington, Kentucky – 3565 Nicholasville Road, I-933 (Centro Comercial Fayette)

Chicago – 150 N. State Street (The Loop)

Stillwater, Oklahoma – 519 N. Main Street, Stillwater (Bradford Plaza)

Casper, Wyoming – 600 Newport Road (Blackmore Marketplace)

Commack, Nueva York – 58 Veterans Memorial Hwy (Veterans Memorial Plaza)

Livingston, Nueva Jersey – 530 W Mt Pleasant Ave Unidad A (Centro Comercial Livingston)

Costa Mesa, California – 3333 Bear Street, Suite 340 (Centro Comercial South Coast Plaza)

Farmington, Connecticut – 155 Westfarms, F112 (Westfarms)

Atlanta – 1205 Caroline Street NE (Distrito Comercial Edgewood)

Oak Park, Illinois – 1144 Lake Street (Ubicado en el histórico edificio de Marshall Field’s)

Knightdale, Carolina del Norte – 1012 Shoppes at Midway Drive (Knightdale Market Place)

Turlock, California – 2693 Countryside Drive (Monte Vista Crossing)

Orlando – 6039 Lake Nona Blvd. (Lake Nona Oeste)

Prosper, Texas – 1191 Gates Parkway, Suite # 300 (Centro comercial Gates of Prosper)

Aurora, Ohio – 7555 Market Place Drive (el centro comercial The Marketplace at Four Corners)

Seattle – 520 Pike Street (Centro de Seattle)

Arlington, Virginia – 2800 Clarendon Blvd #2000 (Centro comercial The Crossing Clarendon)

Clovis, California – 1065 Herndon Avenue (Clovis Crossing)

Melbourne, Florida – 1557 W. New Haven Ave. (Shoppes of West Melbourne)

Chicago – 524 E 55th St. (Centro Comercial Hyde Park)

Colorado Springs, Colorado – 3173 Cinema Point (First & Main Town Center)

Skokie, Illinois – 4999 Old Orchard Center, Suite H11 (Westfield Old Orchard)

Port St. Lucie, Florida – 1745 St. Lucie W Blvd. (Centro comercial en Lucie West)

Strongsville, Ohio – 16700 Royalton Road (The Plaza at Southpark)

Katy, Texas – 435 S. Fry Road (Centro Comercial Greentree)

Washington, DC – 1025 F Street NW (Ubicado en el histórico edificio Woodward & Lothrop)

Barnes & Noble Booksellers cuenta con más de 150 años en el mercado; su sede principal está ubicada en Lower Manhattan, Nueva York. Además de vender revistas, periódicos, DVD, novelas gráficas, entre otros, en sus tiendas, muchos de sus locales incluyen café de Starbucks. Dentro de su expansión, abarca también unas 600 librerías universitarias en todo el país, que son visitadas por millones de estudiantes y docentes cada año.

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