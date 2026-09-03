7 Brew anunció la apertura de docenas de establecimientos en más de 20 estados

La famosa cadena estadounidense de cafeterías de servicio exclusivo para vehículos drive-thru, 7 Brew Coffee, anunció esta semana la apertura de docenas de establecimientos en más de 20 estados, esto en medio de un impulso por seguir posicionándose en el mercado.

Las recientes inauguraciones, en su mayoría pautadas para el mes de septiembre y otras para octubre, coincidirán con el lanzamiento de su tan esperado menú de otoño, en el que se incluirán, además de sus conocidas bebidas, otros postres.

Hasta los momentos, se conoce que los estados de Florida y Texas son los que más tendrán aperturas, con cinco nuevas tiendas cada uno, mientras que Georgia y Carolina del Norte les seguirán en la lista con cuatro ubicaciones cada uno.

¿Qué ofrecerá el menú de otoño de 7 Brew?

Según la cadena de cafetería, este año quieren sorprender a sus clientes con sabores únicos y especiales, por lo que han preparado una variedad de propuestas para los diferentes gustos de sus comensales, como el Chai de mantequilla de manzana, Macchiato de tarta de manzana con caramelo, Drizzled Apple 7 Brew Energy Frozen Chiller, Blondie Breve de Calabaza Original y su Batido de rollo de calabaza.

Residentes de Florida se quejan por la expansión de 7 Brew

Aunque la compañía parece estar en su mejor momento con la expansión de su negocio de cafeterías, no en todos los estados parecen ser bien recibidos. Recientemente, autoridades al noroeste de Florida han recibido quejas públicas por parte de residentes cercanos a los locales de 7 Brew, quienes han mostrado su preocupación sobre la “música animada y potente” que colocan los establecimientos; pese a las quejas, autoridades locales señalaron que la cadena no ha infringido hasta el momento ninguna ordenanza municipal sobre ruido.

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