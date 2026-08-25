Wendy’s vende nuggets a $1.99: cómo aprovechar la promoción

Si los nuggets son una de tus opciones favoritas cuando buscas una comida rápida en Estados Unidos, Wendy’s tiene una promoción que puede ayudarte a gastar menos. La cadena está ofreciendo una orden de 10 Nuggets Clásicos o Picantes por solo $1.99 dólares. Como muchas de estas ofertas, hay algunos requisitos que debes cumplir.

La oferta tiene una condición importante: el descuento no se encuentra disponible directamente en el restaurante. Para aprovechar el precio especial, los clientes deben utilizar la aplicación de Wendy’s y activar el cupón correspondiente.

“Los antojos intensos merecen una gran oferta, y Wendy’s la ofrece con los nuggets que los fanáticos conocen y adoran”, declaró Wendy’s en un comunicado. “Ya sea para un almuerzo rápido, una merienda después de la escuela, para recargar energías antes de un partido o para un tentempié nocturno, los nuggets de Wendy’s son la opción ideal para cualquier ocasión”.

Esta promoción está disponible por tiempo limitado, comenzó el 24 de agosto y estará vigente hasta el 27 de septiembre en los restaurantes participantes.

Uno de los mayores atractivos de esta promoción es que puedes aprovecharla todos los días mientras esté vigente, ya que la aplicación actualiza el cupón cada día.

¿Cómo conseguir los nuggets de Wendy’s por $1.99 dólares?

Para poder hacer válida la oferta, primero, debes ingresar a la aplicación de Wendy’s y revisar los cupones disponibles. Entre las ofertas encontrarás la promoción que permite agregar una orden de 10 nuggets por $1.99 dólares con cualquier compra.

Puedes elegir entre los Nuggets Clásicos o los Nuggets Picantes, dependiendo de la opción que prefieras. La promoción aplica para una orden de 10 piezas, por lo que puede convertirse en un complemento para tu comida o en una opción para compartir.

Pero aplicar el cupón no es lo único que tienes que realizar, ya que el requisito principal es realizar otra compra. Es decir, los nuggets no se ofrecen de manera independiente por $1.99 dólares. Debes incluir algún otro producto en tu pedido para poder utilizar el cupón.

Una vez seleccionado el cupón, puedes realizar tu pedido desde la aplicación y consultar las condiciones específicas que aparecen antes de completar la compra. La disponibilidad puede depender del restaurante participante que selecciones.

Si eres de los clientes que suelen pedir nuggets en Wendy’s, esta promoción puede ser una oportunidad para agregarlos a tu comida por un precio reducido. Solo recuerda los pasos para solicitar tu oferta y disfrútalos.

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