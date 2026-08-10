Una comida rápida de $15 se vuelve cada vez más difícil de encontrar: estas ciudades aún la ofrecen

En los últimos meses, uno de los sectores comerciales que se vio obligado al aumento de los precios, presionado por la alta inflación, fueron los restaurantes y cadenas de comida rápida, lo que provocó como consecuencia un impacto en sus ventas, reportando caídas exponenciales ante el cambio de hábito de sus consumidores, quienes no solo se inclinaron por opciones más asequibles, sino también por comida casera.

No obstante, un reciente informe publicado por DoorDash reveló que la ubicación geográfica también puede influir en el costo de los menús y marcar una diferencia en los bolsillos de los consumidores, donde todavía con un presupuesto de $15 dólares se puede comprar una hamburguesa con queso, papas fritas y bebida.

El análisis reveló que el costo de vida puede variar de un estado a otro; según Jessica Lachs, directora de análisis de datos de DoorDash, “el ‘Índice de la Hamburguesa con Queso’ es una forma realmente estupenda de condensar la información en una métrica sencilla, divertida y con la que el público puede identificarse”, señaló a Fox.

En este sentido, la empresa estadounidense que opera servicios de pedidos y entrega de comida en línea detalló que, en Austin y Laredo, Texas; Lincoln, Nebraska; y Detroit, Michigan, aún se puede comprar un combo de hamburguesa por menos de $15 dólares, siendo Austin la ciudad más económica con costos promedio de $12 dólares.

En contraste, el análisis destacó que en ciudades como Anchorage, Alaska, el mismo combo de hamburguesa puede llegar a costar hasta $28 dólares, más del doble; para Lachs, “no existe una sola economía. Hay muchas economías locales”, dijo. Los costos suelen reflejar otros gastos como mano de obra, alquiler, energía, y no solo precios elevados de alimentos o comestibles.

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