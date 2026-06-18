Papa John’s anuncia el cierre de 44 tiendas en EE.UU. con el propósito de mejorar su rentabilidad

Recientemente, a través de un comunicado, una de las cadenas de restaurantes de pizza y entrega a domicilio más grandes del mundo, Papa John’s, anunció el cierre de al menos 44 tiendas en los próximos meses en Estados Unidos con el propósito de mejorar su rentabilidad.

La cadena fundada en 1984 con sede principal en Jeffersontown, Kentucky, está llevando a cabo un plan de cierre de aproximadamente 300 tiendas para finales del 2027, por lo que se espera para este año la clausura de unos 40 establecimientos en 17 estados del país, en los que se incluye California, Florida, Texas, Arizona, Michigan, Carolina del Norte y Virginia.

La compañía que ha logrado posicionarse en estos últimos 42 años en el mercado como la cuarta cadena más grande en los Estados Unidos, detrás de Pizza Hut, Domino’s Pizza y Little Caesars, destacando por su famoso lema “Mejores ingredientes, mejor pizza” informó que los cierres se deben a un plan para mejorar la rentabilidad de los restaurantes.

Al respecto, Ravi Thanawala, director financiero y presidente de Papa John’s Norteamérica, expresó que “la gran mayoría de nuestros restaurantes a nivel mundial han tenido un buen desempeño a lo largo de los años y han generado sólidos retornos tanto para la empresa matriz como para los franquiciados”, dijo.

No obstante, Thanawala señaló que los 300 locales que esperan cerrar, que en su mayoría son de franquiciados, no han tenido el desempeño financiero esperado, ya que, pese a que la mayoría tienen más de 10 años en el mercado, sus ventas son inferiores a los $600,000 dólares por local.

Thanawala aseguró que esa fue la misma estrategia que implementó con éxito la compañía durante su gestión al frente del negocio internacional, agregando que, en el Reino Unido, Papa John’s logró mejorar sus ventas promedio en un 17%.

Por su parte, el presidente y director ejecutivo, Todd Penegor, comentó que “estamos trabajando arduamente para asegurarnos de colaborar estrechamente con nuestra comunidad de franquiciados y prepararlos para el éxito a largo plazo”, afirmó.

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